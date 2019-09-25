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Китай представит свой новый сверхзвуковой беспилотник на национальном военном параде (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китай представит свой новый сверхзвуковой беспилотник на национальном военном параде (ФОТО)
 
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Похоже, что Китай показал свой новый сверхзвуковой шпионский беспилотник во время репетиции накануне военного парада, посвященного Национальному дню 1 октября.

Китайские сверхзвуковые шпионские беспилотники были впервые представлены во время репетиции перед военным парадом, посвященным Национальному дню 1 октября, согласно фотографиям, распространяемым в социальных сетях., информирует enovosty.com/news.

На фотографиях, вызвавших оживленную дискуссию среди военных экспертов, изображены как минимум два типа беспилотного летательного аппарата (БПЛА), обозначенного как DR-8 или Wuzhen 8, и боевой беспилотник Sharp Sword.

Ожидается, что DR-8 сыграют ключевую роль в случае конфликта с ударными группами авианосцев США в Южно-Китайском море или Западной части Тихого океана.

Дизайн разведывательного беспилотника на репетиции привлек внимание отчасти потому, что он немного напоминает сверхзвуковой беспилотник, который был снят с вооружения США более четырех десятилетий назад — D-21.

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США использовали беспилотник для шпионских миссий в Китае, и некоторые из них потерпели крушение во время операций, в результате чего их остатки были разбросаны по всей стране. Один из разбитых D-21 был выставлен в Военном музее Пекина несколько лет назад.

По словам военного комментатора Чжоу Ченмина, находящегося в Пекине, DR-8 летает быстрее, чем D-21, чья максимальная скорость составляет 3,3 Маха, позволяя ему преодолевать противовоздушную оборону противника и возвращаться в целости и сохранности.

По словам шанхайского военного комментатора Ши Лао, в течение некоторого времени НОАК уже использовала беспилотник, который может достигать стратегических мест таких, как западная часть Тихого океана, включая Гуам.

Другим беспилотником, который будет представлен на параде честь 70-ой годовщины основания Китайской Народной Республики, является Sharp Sword- ударный беспилотник, который может нести несколько ракет или бомб с лазерным наведением.

На фотографиях с репетиций также была замечена китайская гиперзвуковая ракета DF-17.

DF-41 также станет частью огромного военного парада — межконтинентальная баллистическая ракета с твердотопливным двигателем, способна нести до 10 ядерных боеголовок и поражать цели на материковой части США.


Автор: Оксана Ельченко
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