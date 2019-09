Китай представит свой новый сверхзвуковой беспилотник на национальном военном параде (ФОТО)

Похоже, что Китай показал свой новый сверхзвуковой шпионский беспилотник во время репетиции накануне военного парада, посвященного Национальному дню 1 октября.

Китайские сверхзвуковые шпионские беспилотники были впервые представлены во время репетиции перед военным парадом, посвященным Национальному дню 1 октября, согласно фотографиям, распространяемым в социальных сетях., информирует enovosty.com/news.

На фотографиях, вызвавших оживленную дискуссию среди военных экспертов, изображены как минимум два типа беспилотного летательного аппарата (БПЛА), обозначенного как DR-8 или Wuzhen 8, и боевой беспилотник Sharp Sword.

The biggest surprise so far, hypersonic UAV. pic.twitter.com/JHxIJdhKFf

— dafeng cao (@dafengcao) September 14, 2019

Читайте: Китай готовится к военному параду: десятки тысяч военных, сотни самолетов и ракет продемонстрируют военную мощь Поднебесной