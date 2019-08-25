Ученые создали магнитные катушки тоньше человеческого волоса, которые могут разрушать пластик в океане

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые создали магнитные катушки тоньше человеческого волоса, которые могут разрушать пластик в океане Ученые создали магнитные катушки тоньше человеческого волоса, которые могут разрушать пластик в океане

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Около 14 миллионов тонн пластика попадают в океан каждый год. По оценкам некоторых ученых, в океанах по всему миру содержится 5,25 трлн тонн пластикового мусора

В океане больше кусочков пластика, чем звезд в галактике Млечный Путь., информирует enovosty.com/news.

Большинство пластиков никогда не разрушаются полностью; они просто раздробляются на более мелкие кусочки, называемые микро пластиками (5 миллиметров в поперечнике или меньше). Микропластики были найдены во всех уголках земного шара, от самой глубокой части Марианской впадины до вершины Французских Пиренеев.

Для решения этой проблемы загрязнения пластиком, необходимо прежде всего ограничить производство пластмасс. Но новаторы также изучают способы очистки воды от пластиков и микропластиков, которые уже находятся в океане.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Matter, ученые описывают новый тип нанотехнологий, которые могут помочь: крошечные магнитные «нано-катушки», создающие химические реакции, которые разрушают микропластики в океане. Процесс превращает пластик в углекислый газ и воду.

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Сяогуан Дуань, соавтор нового исследования, сказал изданию Business Insider, что, хотя сама технология все еще находится на этапе разработки, исследование «предоставляет возможное решение для решения глобальной проблемы».

Дуан и его команда создали микроскопические нанотрубки, сделанные из углерода и имеющие форму пружин (именно поэтому они называются нано-катушками).

Трубки покрыты азотом и марганцем. Эти два химических соединения взаимодействуют с нано-катушками, образуя высокореактивные молекулы кислорода, которые, в свою очередь, атакуют микропластики. Процесс превращает кусочки пластика в безвредные солевые соединения, CО2 и воду.

Дуань сказал, что необходимы дополнительные испытания, прежде чем эта технология будет готова для использования на очистных сооружениях или в океане.

Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что в мировом океане содержится от 15 до 51 триллиона кусочков микропластика весом до 261 000 тонн.