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Nokia будет продавать свои 5G-смартфоны по рекордно низкой цене

Главная » Последние новости » Новости технологий » Nokia будет продавать свои 5G-смартфоны по рекордно низкой цене
 
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Смартфон Nokia, поддерживающий 5G-сеть будет стоить в районе 500 — 600 долларов США.

На днях руководитель финской компании HMD Global, владеющей правами на бренд Nokia, рассказал журналистам о планах на следующий, 2020 год. Юхо Сарвикаса заявил, что в планах корпорации – выпуск полноценного флагманского 5G-смартфона по самой низкой цене в мире, информирует enovosty.com/news.

Новинка должна появиться уже в следующем году. Стоить новый телефон Nokia будет на половину меньше, чем гаджеты конкурентов. В HMD Global заявили, что цена на новый 5G-смартфон будет установлена между 500 и 600 долларами.

По мнению Сарвикаса, благодаря такому шагу Nokia не только ворвется в гонку 5G, но и поспособствует развертыванию сетей нового поколения по всему миру.

Напомним, что сейчас на рынке смартфонов уже присутствуют устройства, поддерживающие 5G. Такие аппараты предлагает Samsung и LG. К примеру, за Galaxy Note 10 Plus 5G нужно выложить 1,3 тыс. долларов, а за LG V50 ThinQ 5G – 1 тыс. долларов.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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