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Звездолет Илона Маска вспыхнул во время испытаний (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Звездолет Илона Маска вспыхнул во время испытаний (ВИДЕО)
 
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Компания SpaceX Илона Маска столкнулась с новой неудачей. Во время тестового запуска вспыхнул космический корабль Starhopper, предназначенный для межзвездных полетов.

Вчера, 24 июля, на территории США произошел неприятный конфуз со звездолетом Илона Маска. На полигоне Бока-Чика-Бич, расположенном в Техасе, проходили испытания SpaceX Starhopper. Создатели планировали, что космический корабль сможет подняться на высоту 20 метров, информирует enovosty.com/news.

Поломка произошла в самом начале запуска. Во время старта звездолет воспламенился. Таким образом, SpaceX Starhopper совсем не смог оторваться от земли. Во время происшествия корабль выпустил большущий столб дыма и пламени.

Специалисты осмотрели SpaceX Starhopper, которому не удалось взлететь. Они пришли к выводу, что корабль получил незначительные повреждения.

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Добавим, что в середине июля сотрудники SpaceX уже пытались поднять в воздух этот же корабль. Та попытка также не увенчалась успехом, на звездолете возник пожар.

Напомним, что SpaceX Starhopper планируют использовать для колонизации Марса. Данный корабль является базовой версией Starship. Звездолет Илона Маска в будущем сможет не только доставлять астронавтов на Красную планету, но и перевозить космических туристов.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 528

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