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Xiaomi выпустила новый бюджетный ноутбук

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Корпорация Xiaomi выпустила новую версию бюджетного ноутбука RedmiBook 14. Гаджет имеет довольно высокие характеристики, компактные размеры, металлическое покрытие и 10-часовой режим автономной работы.

Китайская компания позиционирует RedmiBook 14 как бюджетный ноутбук, работающий благодаря процессору Core-i3. На данный момент цена на новую версию не называется. До этого времени RedmiBook 14 с Core-i7 и 512 Гб стоил 724 доллара, а с Core-i5 и 512 Гб – 623 доллара, информирует enovosty.com/news.

Известно, что новинка от Xiaomi оснащена 14-дюймовым дисплеем. Однако экран не совсем стандартный, он идет с сужеными гранями толщиной 5,74 мм.

Ноутбук также вместил полноразмерную клавиатуру. Корпус выполнен из металла. Толщина корпуса составляет 17,95 мм.

В характеристиках к RedmiBook 14 сказано, что новинка способна выдерживать 10 часов работы вне сети. Зарядка до 50% должна занимать всего 34 минуты.

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На сайте разработчика написано, что ноутбук имеет профессиональные звуковые эффекты и предустановленный Office для дома и учебы.

Новый гаджет комплектуется одним портом и двумя USB 3.0 (находятся с левой стороны). Интерфейс гарнитуры и порт USB 2.0 создатели разместили справа.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 591

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