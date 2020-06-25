В Испании начнут полномасштабное производство колесных боевых машин VCR

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В понедельник Совет министров Испании одобрил полномасштабное производство первых 348 колесных боевых бронированных машин в рамках программы VCR 8 × 8.

Согласно недавнему служебному пресс-релизу, правительство Испании одобрило строительство первых 348 VCR 8 × 8 — из 1000 боевых бронированных машин для испанской армии на общую сумму 2 миллиарда евро., информирует enovosty.com/news.

Программа колесной боевой машины (VCR на испанском языке) 8 × 8 имеет главную цель получить боевую систему, которая включает в себя новые технические решения для противостояния эволюции угроз и которая станет ключом для этой новой органичной структуры испанской армии. Она предполагает семейство: бронированных, колесных, средних, поливалентных, универсальных, с высокой степенью защиты, смертоносным характером и эксплуатационной подвижностью транспортных средств (благодаря уменьшенным расходам топлива и его способности передвигаться по различным типам грунтов).

Новые автомобили разработаны компанией General Dynamics European Land Systems-Santa Barbara для замены устаревшего флота бронетранспортеров BMR.

Программа VCR окажет особое влияние в Астурии, Севилье, Гипускоа и Мадриде, где ожидается создание более 1000 новых рабочих мест.

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Программа дополнительно создаст промышленную собственность для национальной промышленности и будет способствовать сохранению национального суверенитета над продуктом, который представляет собой важный потенциал для национальной обороны.

Источник: Defence-blog