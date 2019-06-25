Ускоритель ракеты SpaceX взорвался во время приземления

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SpaceX вместе со своей ракетой-носителем Falcon Heavy снова столкнулась с неудачей. Во время приземления центральный ускоритель промахнулся мимо платформы и взорвался.

Центральный ускоритель Falcon Heavy не смог приземлиться на платформу в Атлантическом океане. Он взорвался. Маршевая ступень рухнула в воду. Всего несколько десятков метров отделяли SpaceX от успешной посадки, информирует enovosty.com/news.

В компании уже объяснили причины данной неудачи. Оказалось, что в этот раз водная платформа была расположена очень далеко от места запуска. 1245 километров отделяли пусковую и посадочную площадки. Таким образом, это расстояние признано рекордным.

Специалисты SpaceX заверили, что взрыв ускорителя никоим образом не навредил миссии. Задача выполняется в штатном режиме. Выведение спутников на запланированные орбиты продолжает осуществляться. Вторая ступень Falcon Heavy сейчас функционирует абсолютно нормально.

Также сотрудники отметили, что возвращение ступеней на Землю –второстепенное задание. Они заявили, что боковые ускорители успешно сели на наземные платформы, расположенные на 15-километровом расстоянии от места запуска.

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Справка. В ходе этой миссии ракета-носитель SpaceX выводит на орбиту атомные часы для более точного наведения космических аппаратов. В этой технологии очень нуждается агенство NASA, запланировавшее полет к Марсу. Также в одном из спутников находится прах 152 покойных людей.