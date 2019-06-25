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Ученые нашли самую умную технологию, изобретенную древними цивилизациями

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые нашли самую умную технологию, изобретенную древними цивилизациями
 
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Древние перуанцы придумали такую технологию, которую, по мнению ученых, можно было бы использовать и в современном мире.

Американские специалисты обнаружили самую умную систему, построенную древней цивилизацией. Ею оказалась технология водоснабжения в древнем Перу, информирует enovosty.com/news.

Изучением системы водоснабжения занимались специалисты Региональной инициативы по гидрологическому мониторингу экосистемы Анд. Оказалось, что постройка настолько экономически выгодна и практична, что, внедрив бы ее в современном мире, удалось повысить количество воды в начале сухого сезона до 33%, а в конце – на 7,5 %.

Ученые нашли самую умную технологию, изобретенную древними цивилизациями

Древние перуанцы свою систему водоснабжения построили таким образом, что дополнительная вода во время засухи добывалась из горных систем, построенных для отвода дождевой воды.

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Данная технология была использована, как сообщают исследователи, в 600 году н.э. Одна из таких построек сооружена в Лиме (район Уамантанга). Чтобы пройти всю систему, воде необходимо 45 дней. На протяжении своего пути она дополнительно очищается и сохраняется для подачи в более сухой период.

Ученые пришли к выводу, что построение таких систем водоснабжения очень целесообразно в современных сухих регионах планеты. По их мнению, эта технология не уступает существующим, а даже превосходит их.


Автор: Катерина Лукьянчук
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