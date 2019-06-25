Ученые нашли самую умную технологию, изобретенную древними цивилизациями

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Древние перуанцы придумали такую технологию, которую, по мнению ученых, можно было бы использовать и в современном мире.

Американские специалисты обнаружили самую умную систему, построенную древней цивилизацией. Ею оказалась технология водоснабжения в древнем Перу, информирует enovosty.com/news.

Изучением системы водоснабжения занимались специалисты Региональной инициативы по гидрологическому мониторингу экосистемы Анд. Оказалось, что постройка настолько экономически выгодна и практична, что, внедрив бы ее в современном мире, удалось повысить количество воды в начале сухого сезона до 33%, а в конце – на 7,5 %.

Древние перуанцы свою систему водоснабжения построили таким образом, что дополнительная вода во время засухи добывалась из горных систем, построенных для отвода дождевой воды.

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Данная технология была использована, как сообщают исследователи, в 600 году н.э. Одна из таких построек сооружена в Лиме (район Уамантанга). Чтобы пройти всю систему, воде необходимо 45 дней. На протяжении своего пути она дополнительно очищается и сохраняется для подачи в более сухой период.

Ученые пришли к выводу, что построение таких систем водоснабжения очень целесообразно в современных сухих регионах планеты. По их мнению, эта технология не уступает существующим, а даже превосходит их.