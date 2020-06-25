Новейший спутник ПРО Космических сил США успешно завершил испытания

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Поставщик оружия № 1 Пентагона Lockheed Martin Corp объявил, что новый спутник противоракетной обороны Космических сил США успешно завершил имитационные космические испытания.

9 июня самый продвинутый в мире геостационарный спутник противоракетной обороны SBIRS GEO-5, который является частью военной программы SBIRS (американская двухкомпонентная комплексная космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет нового поколения), успешно завершил испытания тепловым вакуумом (TVAC) на Lockheed Martin в Саннивейле, фабрике по производству спутников в Калифорнии, информирует enovosty.com/news.

Завершение TVAC стало важной вехой для первого военного космического спутника, который будет построен на одном из модернизированных спутников-носителей LM 2100 ™ производства Lockheed Martin. Во время тестирования TVAC спутник — с его сложной электроникой, выполняющей полные операции — столкнулся с волнами тепла и холода в разгерметизированной атмосфере, подобной радикальным изменениям окружающей среды, происходящим в космосе.

«Завершение TVAC может быть объяснено огромными усилиями ВВС, Lockheed Martin, Аэрокосмической корпорации и вспомогательных групп подрядчиков», — сказал Такер Уайт, руководитель отдела сборки, испытаний и запуска SBIRS GEO-5 из правительственного программного управления. «Команды работали круглосуточно и завершили график в соответствии с первоначальным прогнозом. Эта фаза испытаний жизненно важна для любого режима испытаний космических аппаратов и приближает GEO-5 к обеспечению улучшенного обнаружения ракет нашими боевиками».

SBIRS GEO-5 присоединится к группе космических спутников Космических Сил, оснащенных мощными сканерами и сенсорами инфракрасного наблюдения, которые защищают США 24-7. Эти датчики собирают данные, которые позволяют вооруженным силам США обнаруживать пуски ракет, поддерживать противоракетную оборону, расширять сбор технической разведки и повышать ситуационную осведомленность на поле боя.

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Источник: Defence-blog