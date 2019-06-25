На Луне обнаружена рукотворная пятиконечная звезда (ФОТО)

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Недавно уфологам удалось заметить на поверхности земного спутника необычный узор в форме пятиконечной звезды. Ученые и обычные люди уверенны, что оно имеет рукотворное начало.

После того, как об этом открытие стало известно, сторонники мирового заговора заявили, что советские астронавты побывали на Луне раньше, чем Армстронг. И они являются авторами этого символа, информирует enovosty.com/news.

Скорее всего это произошло во время карибского кризиса. США разместили свое ядерное оружие в Турции, а СССР — на Кубе. В это время советская власть могла организовать тайную миссию в открытий космос.

Ученые говорят, что эта тайна находится под семью замками мирового правительства. Скорее всего оно хранится под грифом «Совершенно секретно».