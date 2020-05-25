Самый большой самолет-амфибия: Китай готовится к морским испытаниям нового гидросамолета AG600

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Китайская авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC) объявила, что планирует в ближайшее время начать летные испытания своего нового гидросамолета AG600 в море.

Команда проекта совместно с соответствующими органами власти разрабатывает планы проведения первого испытания взлета и посадки на море в Циндао, провинция Шаньдун в восточном Китае, во второй половине этого года, информирует enovosty.com/news.

Прототип самолета уже совершил 172 подготовительных полета, которые продолжались 308 часов. Испытывается два прототипа AG600 — один для летных испытаний, а другой для наземных статических испытаний.

Строительство первого прототипа началось в марте 2014 года и было завершено в июле 2016 года. Самолет впервые поднялся в воздух в декабре 2017 года. Десять месяцев спустя он осуществил первый взлет и посадку на водохранилище Чжанхэ в Цзинмэнь, провинция Хубэй в центральном Китае.

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При длине 37 метров и размахе крыльев 38,8 метра, AG600 примерно соответствует размеру Boeing 737. Приводимый в действие четырьмя турбовинтовыми двигателями отечественного дизайна WJ-6 имеет максимальную взлетную массу 53,5 метрической тонны. Эти характеристики делают его самым большим самолетом-амфибией в мире, превосходя японский ShinMaywa US-2 и российский Бериев Бе-200.

AG600 будет в основном заниматься воздушным пожаротушением, поиском и спасательными операциями на море. Он также может быть переоборудован для проведения инспекций морской среды и морских ресурсов, а также для транспортировки персонала и снабжения, говорится в сообщении AVIC.

Самолет рассчитан как на наземные, так и на водные взлеты и посадки и имеет дальность полета около 5500 километров. Он способен перевозить 50 человек во время морской поисково-спасательной миссии.

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Когда ему нужно будет бороться с лесными пожарами, он сможет набрать 12 тонн воды из озера или моря за 20 секунд, а затем использовать эту воду, чтобы погасить пламя на площади около 4000 квадратных метров.

Источник: Defenseworld