НАСА использует новые бронеавтомобили Senator для поддержки исторической миссии на МКС
В среду (27 мая) астронавты впервые с 2011 года взлетят с американской земли, используя капсулу SpaceX. Это будет исторический испытательный полет на Международную космическую станцию.
Астронавты НАСА не стартовали с территории США с момента окончания программы космических челноков в 2011 году, вместо этого полагаясь на российские ракеты, поскольку коммерческие компании, такие как SpaceX и Boeing, разрабатывали свои транспортные средства, информирует enovosty.com/news.
НАСА во время миссии SpaceX Crew Dragon Demo-2 будет использовать недавно заказанные легкие бронированные машины Senator для защиты астронавтов Боба Бенкена и полковника Дуга Херли, в короткой поездке из Космического Центра Кеннеди, где они оденутся, и прямо к стартовой площадке.
Senator является уникальным автомобилем с точки зрения технических характеристик, дизайна и сборки. Он разработан компанией Roshel Defense Solutions, которая специализируется на проектировании, разработке и производстве широкого спектра бронетранспортеров.
Roshel Senator — это флагманская модель, специально разработанная для военных, правоохранительных, миротворческих и гражданских применений.
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Компания заявила, что кузов автомобиля был специально разработан для использования современных тепло- и шумоизоляционных материалов, обеспечивающих бескомпромиссный уровень комфорта для его обитателей. Автомобиль полностью укомплектован для комфортного использования в суровых условиях.
Периметр бронирования салона и машинного отсека Senator предназначен для обеспечения уровня баллистической защиты CEN B7. Пол оборудован защитой от взрыва для безопасности пассажиров в случае одновременного взрыва 2 ручных гранат DM-51 или эквивалентных легких противопехотных мин.
В дополнение к стандартным функциям безопасности, таким как бронь по периметру, аварийные люки, усовершенствованные замки, внешние камеры наблюдения, система сирены/акустической системы, аварийное освещение, Roshel оснащает свои автомобили передовыми защитными решениями для повышения способности автомобиля выполнять свою миссию безопасным и эффективным способом. К числу доступных решений в области безопасности относятся дистанционные системы вооружения, башни, аварийные люки, оборудование для видеонаблюдения, системы ночного видения, системы обнаружения источников огня, устройства химической защиты и другие.
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Источник: Defence-blog