НАСА использует новые бронеавтомобили Senator для поддержки исторической миссии на МКС

Главная » Последние новости » Новости технологий » НАСА использует новые бронеавтомобили Senator для поддержки исторической миссии на МКС НАСА использует новые бронеавтомобили Senator для поддержки исторической миссии на МКС

Закрыть Отправить

В среду (27 мая) астронавты впервые с 2011 года взлетят с американской земли, используя капсулу SpaceX. Это будет исторический испытательный полет на Международную космическую станцию.

Астронавты НАСА не стартовали с территории США с момента окончания программы космических челноков в 2011 году, вместо этого полагаясь на российские ракеты, поскольку коммерческие компании, такие как SpaceX и Boeing, разрабатывали свои транспортные средства, информирует enovosty.com/news.

НАСА во время миссии SpaceX Crew Dragon Demo-2 будет использовать недавно заказанные легкие бронированные машины Senator для защиты астронавтов Боба Бенкена и полковника Дуга Херли, в короткой поездке из Космического Центра Кеннеди, где они оденутся, и прямо к стартовой площадке.

Senator является уникальным автомобилем с точки зрения технических характеристик, дизайна и сборки. Он разработан компанией Roshel Defense Solutions, которая специализируется на проектировании, разработке и производстве широкого спектра бронетранспортеров.

Roshel Senator — это флагманская модель, специально разработанная для военных, правоохранительных, миротворческих и гражданских применений.

Читайте: Космическому телескопу «Хаббл» исполнилось 30 лет: NASA показало новое фото

Компания заявила, что кузов автомобиля был специально разработан для использования современных тепло- и шумоизоляционных материалов, обеспечивающих бескомпромиссный уровень комфорта для его обитателей. Автомобиль полностью укомплектован для комфортного использования в суровых условиях.

Периметр бронирования салона и машинного отсека Senator предназначен для обеспечения уровня баллистической защиты CEN B7. Пол оборудован защитой от взрыва для безопасности пассажиров в случае одновременного взрыва 2 ручных гранат DM-51 или эквивалентных легких противопехотных мин.

В дополнение к стандартным функциям безопасности, таким как бронь по периметру, аварийные люки, усовершенствованные замки, внешние камеры наблюдения, система сирены/акустической системы, аварийное освещение, Roshel оснащает свои автомобили передовыми защитными решениями для повышения способности автомобиля выполнять свою миссию безопасным и эффективным способом. К числу доступных решений в области безопасности относятся дистанционные системы вооружения, башни, аварийные люки, оборудование для видеонаблюдения, системы ночного видения, системы обнаружения источников огня, устройства химической защиты и другие.

Читайте: Сенат США одобрил вступление Северной Македонии в НАТО

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Источник: Defence-blog