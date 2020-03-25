Австралийская компания будет производить боеприпасы для американских F-35

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Австралийская компания Rheinmetall NIOA Munitions (RNM) получила контракт на производство и экспорт боеприпасов для американской программы F-35 Joint Strike Fighter.

RNM начнет производство 25-миллиметровых снарядов Frangible Armored Piercing (FAP) на федеральном государственном заводе Benalla в Виктории, информирует enovosty.com/news.

Эта сделка знаменует собой первое расширение совместного предприятия RNM за пределы 60-миллионной артиллерийской кузнечной установки в Мэриборо, Квинсленд.

Rheinmetall Waffe Munitions — мировой производитель многонациональных вооружений, а австралийская NIOA — ведущий поставщик оружия и боеприпасов для Сил обороны Австралии.

Новая линия Load Assemble Pack (LAP) в Беналле будет способна производить боеприпасы среднего калибра от 20 до 35 мм.

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Rheinmetall Waffe Munitions является второстепенным поставщиком для правительства США по программе F-35 Joint Strike Fighter.

Вернер Крамер, председатель совета директоров RNM, сказал, что, в то время как проект в Мэриборо идет полным ходом, пришло время расширить зону действия и возможности совместного предприятия в Австралии.

Планируется, что линия будет установлена ​​в первой половине 2021 года и будет запущена в эксплуатацию к сентябрю того же года.

Источник: Defenseworld