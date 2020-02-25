В США на воду спустили новое быстрое судно USNS Newport

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12-е экспедиционное быстрое судно (EPF) военно-морского флота, будущий USNS Newport (EPF 12), было спущено на воду на верфи Austal USA, 20 февраля.

Запуск EPF — это многоэтапный процесс. Корабельные модули строятся на верфи Austal, а затем транспортируются в сборочный цех. Когда корабль готов к спуску на воду, его переводят с помощью тяжелой техники на стыковочную баржу в Мобил-Ривер, а затем в плавучий док. Там сухой док погружается, и корабль спускается на воду. Это обычно происходит в течение двух дней, информирует enovosty.com/news.

«Мы рады, что USNS Newport находится в воде, поэтому мы можем сместить акцент на окончательную экипировку и испытания», — сказал Тим Робертс, менеджер программы Strategic and Theatal Sealift, руководитель программы Program Ships. «EPFs увеличивают нашу досягаемость, улучшая нашу способность поддерживать силы нашего флота и корпуса морской пехоты по всему миру».

EPF — это универсальные, некомбатантные транспортные суда, которые используются для высокоскоростной транспортировки войск, военной техники и оборудования. Суда поддерживают различные миссии, включая операции в чрезвычайных ситуациях за рубежом, гуманитарную помощь и помощь в случае стихийных бедствий, поддержку сил специальных операций, сотрудничество в области безопасности на театре военных действий и новые концепции совместного морского базирования.

EPF способны перевозить 600 американских тонн (544311 кг), на расстояние 1200 морских миль со средней скоростью 35 узлов. Каждое судно имеет полетную палубу для поддержки операций по запуску самолетов днем ​​и ночью. Корабли могут взаимодействовать с разгрузочными устройствами, а также с погрузочно-разгрузочными машинами, такими как полностью боевой танк Абрамс.

Будущий USNS Newport готовится к поставке уже в этом году. Austal USA также приступила к строительству будущего USNS Apalachicola (EPF 13) и заключает контракт на строительство будущего USNS Cody (EPF 14).

Как одна из крупнейших организаций по обороне Министерства обороны, PEO Ships отвечает за разработку и закупку всех эсминцев, десантных кораблей, кораблей специального назначения и поддержки, а также специальных военных кораблей.

Источник: Defence-blog