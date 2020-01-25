РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

25.01.2020 г.
21:48В США поднялся в воздух новейший Boeing 777X (ВИДЕО)
16:31Убийцы лайков: Ученые рассказали, что может повлиять на количество "сердечек" в Instagram
11:38СБУ рассказала, сколько кибератак удалось нейтрализовать в 2019 году
08:15Океаны на Марсе по составу воды похожи на земные - ученые
24.01.2020 г.
16:50Мобильное приложение для бизнеса: за, против и кому необходимо
15:52General Dynamics показала морские испытания подводного беспилотника Bluefin-9 (ВИДЕО)
14:40Английская "Википедия" установила рекорд по количеству статей
Все новости технологий

Аналитика

24.01.2020

Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса"

Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена зомби-апокалипсиса
Верховная Рада недавно приняла новый закон "О полном среднем образовании", в Румынии устроили скандал из-за речи Зеленского, а в Китае сообщают о массовом ...
23.01.2020

Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности

Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности
В Украине сейчас проживает 37,3 миллиона человек, в Deutsche Bahn говорят о том, что будут консультировать УЗ, а не управлять ею, а Евросоюз запретил ...
23.01.2020

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»
Упускать возможность прорекламировать инвестиционную привлекательность Украины на юбилейном 50-м Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) ...

Последние новости

25.01.2020 г.
21:48 В США поднялся в воздух новейший Boeing 777X (ВИДЕО)
20:25 Т-34 против Mersedes-Benz: в России в честь уничтожения немецкого автомобиля устроили массовые гуляния
20:15 Собака с кривым носом стала звездой Сети (ФОТО)
19:33 В Афганистане поврежден вертолет: Украинские пилоты получили ранения
19:26 Наследник Ротшильда подал иск к властям Вены на 110 миллионов евро
18:52 Дезинформация часто идет из властных кругов - глава Комиссии по журналистской этике Андрей Куликов
18:40 Разворот на рынке труда: За кем будут бегать работодатели в Украине и за границей?
17:36 Счет идет на десятки тысяч: Появились новые страшные данные о коронавирусе
17:21 В Польше захотели денежной компенсации от России за ущерб во Вторую мировую
17:01 Эта зима может стать уникальной: Почему в Украине нет снега и к чему это приведет?
16:48 Смертельный вирус: В Гонконге объявили чрезвычайное положение
16:33 Букингемский дворец встревожен: Меган Маркл намерена занять место Трампа
16:31 Убийцы лайков: Ученые рассказали, что может повлиять на количество "сердечек" в Instagram
16:29 В аэропорту "Борисполь" пассажиры забыли багаж с сотней смартфонов на сумму 1,8 млн грн - таможня
16:21 "Полетят его петрушки, пушилины, пасечники": Казанский указал на последствия ухода Суркова
16:18 Стало известно, когда в киевском метро появится Wi-Fi
16:12 Под Киевом машина с ребенком упала в реку
16:07 Теплое место Суркова займет Козак с прозвищем "ДНК". Интересные детали
15:59 Астронавты впервые испекли в космосе печенье
15:37 Суд вернул старый пенсионный возраст. Кто в Украине выйдет на пенсию раньше?
15:28 "Северный поток-2" остановили на многие годы: Американский эксперт рассказал о причине
14:18 Обострение на Донбассе: Боевики перегоняют артиллерию через жилые районы
14:13 "Покажите на карте": Госсекретарь США устроил истерику из-за вопроса про Украину
14:01 В Иране жестко наказали виновного в крушении самолета МАУ
13:59 Уход Суркова: его сломал соперник, - "Злой одессит"
13:00 Из-за резкого похолодания во Флориде с деревьев массово падают игуаны
12:03 Татьянин день: история и традиции праздника
11:38 СБУ рассказала, сколько кибератак удалось нейтрализовать в 2019 году
10:49 В Китае возросло количество жертв нового коронавируса
10:17 Китайский Новый год: сегодня начинается год Крысы
09:48 Синоптики: В выходные дни погода порадует украинцев
09:32 КСУ запретил повышать пенсионный возраст работникам вредных производств
09:21 Вегетарианской еды на планете хватит на 10 миллиардов человек - исследование
08:59 Трамп представил новую эмблему Космических сил США
08:53 "Как настоящая девочка": Меркель кокетливо отреагировала на подарок Эрдогана (ВИДЕО)
08:17 Эксперты назвали самые надежные автомобили 2019 года
08:15 ООС: Боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих
08:15 Океаны на Марсе по составу воды похожи на земные - ученые
07:55 Лукашенко пожаловался на Россию из-за цен на нефть
07:47 Маленький поссум разгромил офис и спрятался за компьютером (ФОТО)
00:55 Зеленский назвал военные действия на Донбассе "шрамом" в отношениях России и Украины
00:22 Около тысячи пятнистых оленей перекрыли дорогу в Чехии (ВИДЕО)
24.01.2020 г.
23:54 14 человек погибли, люди под завалами в результате мощного землетрясения в Турции
23:00 В Лас-Вегасе ведущие автопроизводители поразили новинками посетителей выставки (ФОТО)
22:50 Макрон согласился с предложением "дорогого друга Владимира" обсудить "защиту мира"
22:40 Минобороны рассказало о планах по закупке бронеавтомобилей для ВСУ в 2020 году
22:20 Контрразведчики СБУ задержали информаторов террористической организации «ДНР»
21:54 Предметы по желанию: как школьники будут выбирать обучение по новому закону
21:38 В США подозревают, что "повар Путина" через «Конкорд Менеджмент» финансировал "ферму троллей"
21:33 Верховный суд в Праге приговорил к 10 годам тюрьмы 21-летнего украинца
21:09 ООН направила на оккупированный Донбасс 100 тонн гумпомощи
20:55 Закон о среднем образовании в Украине: Бухарест увидел ущемление прав меньшинств
20:42 Поставки российского газа в Европу рухнули до минимума за 5 лет
20:29 Повышение пенсионного возраста: Конституционный суд принял важное решение
19:57 В США подтвердили второй случай заболевания китайским смертельным коронавирусом, - Reuters
19:47 "Осталось ввести крепостное право": В России собирают подписи под манифестом против узурпации власти
19:44 В РФ начинается тотальный контроль за россиянами, - Аnti-colorados
19:28 В Украине зафиксированы 3 подозрения на китайский смертельный вирус
18:59 Великий пост 2020: когда начинается и что можно есть в дни поста
18:46 Кабмин одобрил постановления о запуске микрокредитования для МСБ
Все новости »

В США поднялся в воздух новейший Boeing 777X (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » В США поднялся в воздух новейший Boeing 777X (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

В городе Эверетт, штат Вашингтон, состоялся первый полёт нового широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

Самолёт взлетел с аэродрома Пайн-Филд, где находится завод компании. Прямую трансляцию события компания Boeing провела на своём сайте.

Испытательный полёт переносился несколько раз из-за неблагоприятных погодных условий. В последний раз пилотам-испытателям пришлось простоять на полосе с запущенными двигателями более двух часов. О плохой погоде говорит и влага на полосе, шлейф которой поднялся за лайнером на разбеге, информирует enovosty.com/news.

На сегодняшний день Boeing 777X является самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолётом с двумя двигателями.

Читайте: Инженеры General Electric подготовили Boeing 777X к испытаниям

«Новый Boeing 777X станет крупнейшим в мире и наиболее эффективным двухмоторным реактивным самолетом, не имеющим себе равных во всех аспектах производительности. Благодаря новым достижениям в области аэродинамики и двигателей, 777X обеспечит более низкое потребление топлива и будет дешевле в эксплуатации по сравнению с конкурентами», — сказано на сайте компании.

Первый полёт нового «боинга» стал большим успехом для компании, которая после двух катастроф новейшего лайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии приостановила производство самолётов модели 737 MAX.


Экономические новости youtube
ТЕГИ:
Посещений: 367

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса"
Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»
Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"
Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета
Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Чужие победили хищников: грантоеды взяли к ногтю Зеленского
Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Все статьи


Читайте также

Инженеры General Electric подготовили Boeing 777X к испытаниям
 Трудности преследуют Boeing: поставки первых авиалайнеров 777X перенесли на 2021 год
Летающий пентхаус: Новый частный авиалайнер Boeing оценен в 400 миллионов долларов (ФОТО)

Армия

Самолет Су-25
Беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator (США)
Самоходная гаубица 155-мм Archer (Швеция)
Бронетранспортер Saurer 4K (Австрия)
Вся армия    >>

Новости технологий

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Дроны будут идти в атаку как пчелиный рой: в США показали испытания беспилотника Gremlins (4425)

Япония разработала новейшую перспективную гусеничную платформу (ФОТО) (2565)

Теперь iCloud официально стал инструментом слежки - Павел Дуров (1649)

Космические силы США прошли первое боевое испытание, - эксперты (1232)

Ученые обнаружили микроб со щупальцами, который пролил свет на тайну происхождения жизни на Земле (872)

ВМС США собираются обзавестись новой противокорабельной ракетой на базе Naval Strike Missile (719)

Океаны на Марсе по составу воды похожи на земные - ученые (587)

Китай задерживает производство своего самого современного истребителя (463)

Компания Rheinmetall возьмется за модернизацию немецких БМП Marder 1A5 (457)

Самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ модернизируют в соответствии с требованиями ICAO (440)

Персоны

Виталий
КЛИЧКО
Мирча
ЛУЧЕСКУ
Сергей
ТАРУТА
Александр
ДАНИЛЮК
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Эта зима может стать уникальной: Почему в Украине нет снега и к чему это приведет? (8687)

В Грузии собака-дворняга помогает детям переходить дорогу (ВИДЕО) (8473)

Концерт Серова в Киеве: В СБУ удивили ответом об артисте, посещавшем Крым (7422)


Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




Loading...

help



 