В США поднялся в воздух новейший Boeing 777X (ВИДЕО)

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В городе Эверетт, штат Вашингтон, состоялся первый полёт нового широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

Самолёт взлетел с аэродрома Пайн-Филд, где находится завод компании. Прямую трансляцию события компания Boeing провела на своём сайте.

Испытательный полёт переносился несколько раз из-за неблагоприятных погодных условий. В последний раз пилотам-испытателям пришлось простоять на полосе с запущенными двигателями более двух часов. О плохой погоде говорит и влага на полосе, шлейф которой поднялся за лайнером на разбеге, информирует enovosty.com/news.

На сегодняшний день Boeing 777X является самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолётом с двумя двигателями.

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«Новый Boeing 777X станет крупнейшим в мире и наиболее эффективным двухмоторным реактивным самолетом, не имеющим себе равных во всех аспектах производительности. Благодаря новым достижениям в области аэродинамики и двигателей, 777X обеспечит более низкое потребление топлива и будет дешевле в эксплуатации по сравнению с конкурентами», — сказано на сайте компании.

Первый полёт нового «боинга» стал большим успехом для компании, которая после двух катастроф новейшего лайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии приостановила производство самолётов модели 737 MAX.