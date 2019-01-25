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На Марсе найден идеально ровный купол (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » На Марсе найден идеально ровный купол (ВИДЕО)
 
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Известный уфолог Эрик Джавари детально изучал снимки Марса, которые были сделаны американским ровером Opportunity.

На одном фото он увидел купол, который находился на вершине холма. Эксперт не понимает, как специалисты НАСА его не заметили. , информирует enovosty.com/news.

На видео видно, что купол имеет идеальную форму, кажется что его создали обитатели Красной планеты. Уфолог предполагает, что на Марсе была жизнь, а возможно и сейчас существует. Для изготовления купола использовали стекло или обработанный металл, так как он отражает свет.

Эрик Джавари также говорит, что этот объект могли завезти туда американцы, чтобы втайне исследовать космос для будущей колонизации. Скептики говорят, что все объекты, которые якобы находят на снимках, обычная иллюзия.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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