ВМС США собираются принять большие беспилотные надводные корабли LUSV в 2020 году

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Военно-морской флот США получит два больших беспилотных надводных корабля в 2020 году, но законодатели хотят, чтобы его служба проводилась с осторожностью.

Согласно недавно принятому законопроекту об ассигнованиях на оборону в 2020 году, будет приобретено два LUSV (Large Unmanned Surface Vehicle), запрошенные военно-морским флотом, но установлены строгие ограничения на то, что он может с ними сделать. Кроме того, Конгресс хочет, чтобы у военно-морского флота был план, прежде чем он начнет продвигаться вперед. Конгресс также запретил устанавливать систему вертикального запуска в свой новый LUSV, поскольку военно-морской флот заявил, что намерен увеличить ракетные возможности своих более крупных пилотируемых комбатантов., информирует enovosty.com/news.

«Возможности постепенного обновления для системы вертикального запуска могут быть рассмотрены в будущих финансовых годах», — говорится в соглашении между представителями палаты и сената.

Служба запросила два LUSV в 2020 году, и планирует купить еще восемь в течение пятилетнего плана, известного как Программа защиты будущих лет, или FYDP. Законопроект об ассигнованиях отменяет Закон об утверждении государственной обороны, который ограничил военно-морской флот только одним LUSV. Если разрешение и счет ассигнований противоречат друг другу, служба интерпретирует последний законопроект, подписанный как закон, как выраженную волю Конгресса.

В общей сложности законодатели выделили 209,2 млн. долларов на два LUSV, а еще 50 млн. долларов — на проектирование корабля без VLS. В августе USNI News сообщили, что ВМС планировали адаптировать для этой цели нечто похожее на конструкцию морского судна поддержки. Программа основана на секретном проекте, созданном в Управлении стратегических возможностей Пентагона.

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Стремление к интеграции беспилотных надводных транспортных средств в войска, которые, как предположили представители ВМС, могут составить значительную часть силовой структуры будущего флота, началось всерьез с развертыванием бюджета 2020 года. Высокопоставленные чиновники ВМС говорили о LUSV как о внешней ракетной обойме, которая может автономно ориентироваться и интегрироваться с силами, затем стрелять и возвращаться для перезарядки, удерживая в бою больших пилотируемых поверхностных комбатантов и действуя дольше.

Но Министерство обороны, вероятно, обратило нежелательное внимание на программу, использовав инвестиции в этот вид беспилотных технологий как часть оправдания для отмены дозаправки авианосца Гарри С. Трумэна.

«Связь с дозаправкой Трумэном пролила свет на USV», — сказал источник. «Важно помнить, что в 2019 году в бюджете не было LUSV. Затем в 2020 году их было 10 штук на сумму 3 миллиарда долларов США. Такое наращивание средств привлечет внимание в любом бюджете».

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