SpaceX провела финальные испытания аварийной системы CrewDragon

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Корпорация Илона Маска осуществила финальный этап тестирования аварийной спасательной системы капсулы CrewDragon. Теперь SpaceX рассчитывает получить разрешение на испытания с экипажем.

Ранее Илон Маск обещал руководителю NASA Джиму Брайденстайну, что его компания до конца года завершит испытания аварийной системы. Миллиардер сдержал свое слово, информирует enovosty.com/news.

Отметим, среди основных условий допуска капсулы CrewDragon к полетам с людьми было осуществление подряд десяти успешных испытаний парашютной системы Mark 3. 23 декабря в Твиттере появилось сообщение, что десятый по счету тест завершен. Таким образом, SpaceX уверенно приближается к пилотируемым запускам.

Десять испытаний были проведены для того, чтобы убедиться в надежности конструкции парашютов. Спасательная система должна работать безотказно, ведь именно ее будут использовать во время возвращения с МКС. Crew Dragonбудет замедлятся после вхождения в земную атмосферу.

Аварийная парашютная система Crew Dragon состоит из шести парашютов. Два из них – вытяжные, четыре – основные. На данный момент тестировалась уже третья модификация. Конструкторы немного изменили материал строп и использовали более надежный вид шва.

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