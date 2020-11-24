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Армия США работает над новым инструментом обмана в электромагнитном спектре

Главная » Последние новости » Новости технологий » Армия США работает над новым инструментом обмана в электромагнитном спектре
 
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Армия США разрабатывает новый инструмент, чтобы получить преимущество в игре в "кошки-мышки", а именно в электромагнитном спектре.

В настоящее время на стадии ранних концепций армия подробно описала свою идею Modular Electromagnetic Spectrum Deception Suite, или MEDS, которая будет стремиться сбить противника с толку в невидимом, но очень динамичном пространстве для маневра электромагнитного спектра, информирует enovosty.com/news.

Электромагнитный спектр — чрезвычайно важное пространство, через которое необходимо так осторожно перемещаться, как отряд строится через долину. Противники США доказали свою способность обнаруживать подразделения, основываясь исключительно на их сигнатуре в электромагнитном спектре, что привело к изменениям всей концепции и материальной части армии, включая более мелкие подразделения и командные пункты. Обман в пределах спектра стал приоритетной задачей для американских военных.

Ожидается, что MEDS увидит врага и замедлит цикл принятия решений, подавив свои силы в пределах спектра, сказал Стивен Рен, директор управления развития и интеграции киберпространства армии, 17 ноября во время виртуальной презентации, организованной AFCEA.

По словам Рена, одна из целей MEDS — воспроизвести дружественные излучения в пределах спектра от уровня небольших подразделений до полного командного пункта корпуса, что может заставить противника тратить время и ресурсы на выяснение того, является ли он реальным объектом.

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В дополнение к воспроизведению дружественных сигналов, MEDS может также создавать больше «шума» в спектре, чтобы потенциально замедлить врага.

Он добавил, что армия может задействовать некоторые возможности MEDS в течение следующих нескольких лет. Некоторые связанные технологии участвовали в создании прототипов и экспериментах, включая Cyber ​​Quest 20 в сентябре — прототипную оценку потребностей в возможностях — и есть планы продолжить это в Cyber ​​Quest 21.

Источник: c4isrnet.com


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