Самые лучшие снимки Солнечной системы, сделанные за несколько десятилетий (ФОТО)

Космические корабли и телескопы НАСА делали потрясающие фотографии Солнечной системы на протяжении десятилетий.

В течение десятилетий ученые направляли линзы с Земли к небу, чтобы запечатлеть изображения космоса. Даже самые ранние ракеты, запущенные с планеты, доставляли камеры в космос. Сначала наши фотографии Солнечной системы возвращались зернистыми, нечеткими и бесцветными. Например, самое первое изображение, полученное в космосе, было получено с 33-мм кинокамеры, которую американские ученые привязали к захваченной немецкой ракете и запустили с Земли в конце Второй мировой войны. Камера упала на Землю и разбилась вдребезги, но изображение сохранилось. Другие ранние снимки Солнечной системы появились, когда НАСА и Советский Союз впервые исследовали Луну — люди, родившиеся в 1950-х и 60-х годах, выросли на иконических фотографиях первых астронавтов, идущих по Луне. С тех пор все более изощренные миссии отправлялись в космос с более совершенными и качественными камерами. Дети 80-х получили первые снимки Сатурна и Нептуна, в то время как современные дети привыкли к высококачественным красочным снимкам пустынь Марса и клубящимся облакам Юпитера. Вот лучшие фотографии нашей Солнечной системы за последнее десятилетие, информирует enovosty.com/news.

Веками люди могли видеть солнечную систему только через телескопы. На заре 20-го века астрономы сделали нечеткие черно-белые изображения планет. Эта фотография Юпитера была сделана в 1906 году. Астроном Э.Э. Барнард сделал эту фотографию Юпитера с помощью 40-дюймового рефракторного телескопа обсерватории Йеркса в 1906 году. Центр специальных коллекций, Библиотека Чикагского университета

Кометы были популярным предметом изучения для астрономов, работающих с ранними методами фотографии. В 1907 году эта комета была захвачена полосами по ночному небу. Фотография кометы Дэниела, также известная как C / 1907 L2, сделанная 10-дюймовым телескопом Брюса в обсерватории Йеркса, 21 августа 1907 года. Центр специальных коллекций, Библиотека Чикагского университета

Сатурн и его кольца на этих изображениях 1916 года с телескопа. Стереограф Сатурна, защищенный авторским правом Солнечной обсерватории в Институте Карнеги. Библиотека Конгресса Читайте: NASA опубликовало фото Багамских островов из космоса

За Луной на этом снимке полного солнечного затмения 1922 года видна Солнечная корона. Эта фотография была сделана Ликской обсерваторией в Уолл-Даунс, Австралия, для записи полного солнечного затмения 21 сентября 1922 года. Центр специальных коллекций, Библиотека Чикагского университета

Астроном Клайд Томбо открыл Плутон, используя эти изображения на стеклянных пластинах в 1930 году. Крошечные стрелки показывают движение Плутона на фоне звезд в этой копии сечений оригинальных стеклянных пластин. Обсерватория Лоуэлл

На этой фотографии 1931 года было зафиксировано яркое извержение плазмы на солнце. Центр специальных коллекций, Библиотека Чикагского университета Читайте: Китай выведет на орбиту почти двести спутников с искусственным интеллектом

Первое фото Земли сверху было получено с помощью ракеты. 24 октября 1946 года ученые связали 33-мм кинокамеру с захваченной немецкой ракетой V-2 и запустили все это в космос.

Первая фотография Земли из космоса, сделанная 33-мм кинокамерой 24 октября 1946 года. Ракетный полигон армии США «Белые пески» / Лаборатория прикладной физики Джонса Хопкинса

Советский Союз начал космическую гонку с двумя спутниками «Спутник» в 1957 году, хотя эти миссии не дали фотографии. Советы, однако, сделали первый снимок обратной стороны Луны с помощью космического корабля Luna 3 в 1959 году. Первое изображение обратной стороны Луны, сделанное советским космическим кораблем «Луна-3» в октябре 1959 года. НАСА / Советское космическое агентство

Первые фотографии Земли с Луны были получены с лунных орбитальных аппаратов НАСА в середине 1960-х годов. Первое изображение Земли с лунной орбиты, полученное Лунным орбитальным аппаратом НАСА 1, 23 августа 1966 года. НАСА Это первое изображение Земли с лунной орбиты томилось в хранилище на протяжении десятилетий, так как с 1960-х годов технологии не могли позволить полностью обрабатывать ленты.

Знаменитая фотография «Восход Земли» открыла совершенно новую перспективу Земли. Астронавт Аполлона-8 Уильям Андерс сделал ее, когда он и его команда стала первыми людьми, которые облетели вокруг Луны в 1968 году.

Когда они увидели Землю, вглядывающуюся в лунный горизонт, астронавты потребовали камеры. «Двое других парней кричали на меня, чтобы я дал им камеры».

Десятилетие завершилось посадкой на Луну. Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин оставили свои отпечатки ботинок в лунной пыли 20 июля 1969 года. Астронавт Аполлона-11 Базз Олдрин гуляет возле Лунного модуля, 20 июля 1969 года. NASA / Newsmakers

Изучение лунного ландшафта продолжалось в 1970-х годах. Астронавт Джеймс Б. Ирвин работает во время миссии Аполлон-15. Эта фотография была сделана астронавтом Дэвидом Скоттом. НАСА

Когда программа «Аполлон» закончилась в 1972 году, НАСА переключило свое внимание на более отдаленные пункты назначения. Астронавт Харрисон Х. Шмитт стоит рядом с валуном во время последней миссии Аполлона, 13 декабря 1972 года. НАСА

Орбитальный аппарат НАСА «Викинг» сделал первые снимки Марса, когда он вошел на орбиту планеты в 1976 году. На этом цифровом мозаичном изображении, полученном с орбитального аппарата НАСА Viking Orbiter 1, показана остаточная ледяная шапка Марса, прорезанная впадинами с спиральными узорами, обнажающими слоистую местность, и окруженная широкими плоскими равнинами и большими полями дюн. NASA / JPL / USGS

В следующем году НАСА запустило космический корабль-близнец Voyager 1 и 2, чтобы исследовать самые отдаленные уголки Солнечной системы и в конечном итоге войти в межзвездное пространство. В 1979 году Voyager 1 приблизился к Юпитеру и отправил изображения газового гиганта обратно на Землю.

Voyager 1 записал свой заход на Юпитер в 1979 году. NASA / JPL

Впервые ученые смогли увидеть зоны атмосферы планеты вблизи.

Один из лучших снимков Voyager 1 показывает Большое Красное Пятно Юпитера вместе с тремя из его самых больших лун. Ио на фоне Юпитера, Европа справа, а Каллисто скрывается в тени в нижней части этой фотографии, сделанной Voyager 1, 5 февраля 1979 года. NASA / JPL

В 1980 году Voyager 1 отослал первые изображения Сатурна. Когда космический корабль проходил над планетой с кольцами, он впервые сфотографировал спутники Сатурна и дал возможность астрономам открыть три луны, о которых они ранее не знали. Сатурн и две его луны, Тетис (вверху) и Диона, были сфотографированы Voyager 1 3 ноября 1980 года с расстояния 13 миллионов километров. С тех пор астрономы обнаружили в общей сложности 82 луны, вращающихся вокруг Сатурна. Двадцать из них были найдены только на прошлой неделе.

В 1986 году Voyager 2 достиг Урана. Он впервые сфотографировал голубую сферу атмосферы, состоящую из водорода и гелия. Изображение Урана, полученное космическим кораблем Voyager 2 14 января 1986 года с расстояния приблизительно 7,8 миллиона миль. NASA / JPL Voyager 2 стартовал до Voyager 1, но он прошел Юпитер и Сатурн после своего близнеца, поскольку Voyager 2 находился на другом пути к этим крайним планетам.

В 1989 году Voyager -2 посетил Нептун в холодной темноте отдаленных уголков Солнечной системы. Это все еще единственный космический корабль, который посетил Уран и Нептун. Вид из Voyager 2 на Нептун, снятый 31 августа 1989 года. НАСА / JPL-Caltech / Кевин М. Гилл

Приблизившись к Нептуну, Voyager 2 сделал эту беспрецедентную фотографию. Затем космический корабль последовал за Voyager 1 из нашей Солнечной системы в межзвездное пространство. Voyager 2 сфотографировал Великое темное пятно Нептуна на расстоянии 4,4 миллиона миль в августе 1989 года. NASA / JPL

Дети, родившиеся в 1990-х годах, выросли на гораздо более детальных изображениях некоторых спутников Юпитера благодаря космическому кораблю НАСА «Галилео». Эта миссия также впервые в истории приблизилась к астероиду под названием Ида и сделала фотографии, 28 августа 1993 года. Это изображение астероида Ида представляет собой мозаику из пяти кадров, полученных космическим аппаратом «Галилео» на расстояниях от 3057 до 3821 км 28 августа 1993 года. NASA / JPL

В 1996 году «Галилео» показал этот потусторонний образ Ио, самого вулканического тела в Солнечной системе. Это фотография с самым высоким разрешением этой луны Юпитера на сегодняшний день. Для составления этого изображения Ио космический аппарат НАСА «Галилео» объединил цветные изображения, полученные 7 сентября 1996 года, с изображениями с более высоким разрешением, полученными 6 ноября 1996 года. НАСА / JPL / Университет Аризоны

«Галилео» вращался вокруг Юпитера и его лун в течение почти восьми лет, снимая крупные планы, подобные этому, который показывает ледяную корку Европы в 1997 году. Космический корабль обнаружил, что Европа, вероятно, скрывает огромный глобальный океан под своей поверхностью. Минералы из водяного пара окрашивают поверхность в красновато-коричневый цвет. Цвета на этой картинке были улучшены для наглядности. НАСА / JPL / Университет Аризоны

В 1999 году космический телескоп под названием Европейская солнечная и гелиосферная обсерватория (SOHO) делал подробные фотографии Солнца и его извержений плазмы.

Новое тысячелетие принесло новые миссии НАСА, такие как Кассини, которые исследовали Сатурн и его сложную систему колец и лун. Зонд направил это изображение, когда он приблизился к планете в мае 2004 года. К этому моменту в подходе Кассини Сатурн был настолько большим, что для съемки сквозного обзора планеты и ее колец требовалось две камеры. Эта композиция объединяет два изображения. НАСА / JPL / Институт космических наук

Миссия Кассини представила кольца Сатурна, как никогда ранее, в июне 2004 года. Миссия запечатлела это естественное цветное изображение колец Сатурна 21 июня 2004 года на расстоянии 6,4 миллиона километров от Сатурна. НАСА / JPL / Институт космических наук

Вращаясь вокруг Сатурна, Кассини также сделала фотографии Гипериона — самой странной луны в Солнечной системе — в 2005 году. 26 сентября 2005 г. НАСА / JPL / Институт космических наук

Кассини запечатлела эту потрясающую фотографию луны Сатурна Энцелад в 2008 году. Космический корабль обнаружил, что струи воды и льда проникают в космос через трещины в ледяной поверхности Энцелада. 9 октября 2008 года

В 2010-х годах были представлены самые потрясающие фотографии нашей Солнечной системы. Российский космонавт Сергей Рязанский отдыхает во время шестичасового выхода в открытый космос на Международной космической станции 22 августа 2013 года. Космический Центр Джонсон

Космический аппарат «Новые горизонты» сделал первые снимки с близкого расстояния Плутона, когда он пролетел там в 2015 году. Зонд стартовал в направлении Плутона и пояса астероидов на краю нашей Солнечной системы в 2006 году. Четыре изображения из «Нового горизонта» были объединены с данными о цвете космического корабля, чтобы создать глобальный вид Плутона с улучшенными цветами. Лаборатория реактивного движения / НАСА / Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса / Юго-западный научно-исследовательский институт

Бурные облака Юпитера по-прежнему служат источником ярких, динамичных фотографий. Миссия НАСА «Юнона» по изучению атмосферы и структуры планеты была начата в 2011 году. Она продолжит передавать фотографии, подобные этой с 2017 года, до тех пор, пока не переместится на планету, чтобы завершить свою миссию в 2021 году. Это улучшенное цветное изображение полос светлых и темных облаков Юпитера было создано двумя учеными с использованием данных с камеры космического корабля НАСА «Юнона». Три белых бури, известные как «Жемчужная нить», видны около вершины.

«Марсианский разведывательный спутник или МРС», вышедший на орбиту красной планеты в 2006 году, предлагает с высоты птичьего полета пустынные ландшафты планеты. Этот снимок ветровых образований был сделан в сентябре этого года. На снимке с Марсианского разведывательного спутника видны осадочные породы и песок в ударном кратере шириной 42 мили на Марсе. НАСА / JPL-Caltech / Университет Аризоны

Лучшие снимки орбитального спутника были получены в последнее десятилетие, когда ученые сосредоточились на самых интересных местах на поверхности Марса, таких как это поле углеродного льда, сфотографированное в 2011 году. У южного полюса Марса достаточно холодно, чтобы углекислый газ оставался замерзшим в течение всего года. NASA / JPL-Caltech / Univ. Аризона

Орбитальный аппарат даже запечатлел этот усовершенствованный цветной снимок недавно сформированного кратера на поверхности Марса в 2013 году. Этот ударный кратер имеет ширину около 30 метров и окружен большой зоной лучей взрыва. Фотография сделанная орбитальным аппаратом НАСА Mars Reconnaissance 19 ноября 2013 года. Кратер, вероятно, образовался в результате удара в период с июля 2010 года по май 2012. REUTERS / NASA / JPL-Caltech / Univ. Аризона