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Xiaomi представила новый смартфон с поддержкой 5G

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Корпорация Xiaomi презентовала флагманский телефон с поддержкой связи нового поколения 5G. Анонс состоялся во время конференции в Шанхае.

Xiaomi официально представила новый смартфон — Xiaomi Mi 9 Pro 5G. На первый взгляд, этот гаджет практически такой же, как Xiaomi Mi 9. Однако основные отличия находятся внутри корпуса, информирует enovosty.com/news.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G комплектуется 5G-модемом, который позволяет работать в сетях пятого поколения. В корпусе гаджета также спрятано семь антенн, обеспечивающих стабильность связи практически везде.

Основная изюминка смартфона – однокристальная платформа. Разработчики заменили Snapdragon 855 на Snapdragon 855+. Помимо этого новинка оснащена модернизированной технологией жидкостного охлаждения. Благодаря этому создатели намеревались обеспечить длительную стабильную работу без снижения производительности.

Изменился и объем памяти у нового смартфона. Напомним, что базовая модель Xiaomi Mi 9 комплектуется 6 ГБ ОЗУ. Xiaomi Mi 9 Pro 5G же будет поставляться с минимум 8 ГБ ОЗУ. В зависимости от количества памяти стоимость гаджета будет составлять от 520 до 605 долларов США.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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