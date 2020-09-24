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В Сети появилось видео полета самолетов НАТО F-15, Typhoon и Tornado в украинском небе

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Сети появилось видео полета самолетов НАТО F-15, Typhoon и Tornado в украинском небе
 
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Такие полеты проводятся впервые за всю историю отношений Украины с партнерами из Североатлантического Альянса.

Видео полета американской авиации опубликовал на своей странице в Facebook блогер Helgi Sharp, информирует enovosty.com/news.

«Не просто так последний месяц ударные американские авиазвенья в сопровождении наших истребителей демонстративно барражировали вдоль границы РФ и в считанных километрах от оккупированного Крыма», — написал блогер.

Как известно, одновременно с учениями Украины и стран НАТО, в России проходят учения «Кавказ — 2020»

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Напомним, вчера американские стратегические бомбардировщики B-52 Strstofortress прошли с севера на юг Одесской области. Для их сопровождения поднималась пара истребителей Су-27 дежурного звена Воздушных сил Украины, базирующегося на одесском аэродроме Школьный, пишет Думская

Также над Черным морем в районе крымского побережья пролетели сразу несколько самолетов НАТО — три RC-135, патрульный P-8 Poseidon и британский Sentinel R1.

В районе дельты Дуная сканировала пространство «летающая тарелка» E-3CF системы АВАКС, а над Затокой барражировал заправщик Airbus KC2 Voyager ВВС Великобритании, созданный на базе дальнемагистрального Airbus A-330.

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В ходе учений «Объединенные усилия — 2020» США осуществили дозаправку над Черным морем конвертопланов Osprey и патрулирование украинского и причерноморского воздушного пространства стратегическими бомбардировщиками В-52H, сообщили в пресс-службе Командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

В небе над Черным морем успешно проведена дозаправка американских конвертопланов Osprey CV-22 во время выполнения ими совместных с подразделениями специального назначения Украины и США задач.Тренировки проводились в небе на юге Украины и над акваторией Черного моря.Работа экипажей показала четкую совместимость наземных служб Воздушных Сил Украины и 352 крыла ССО США.

23 сентября пара стратегических бомбардировщиков США В-52H в очередной раз вошла в воздушное пространство Украины.

Американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями Су-27 и МиГ-29 создают возможности коллективной обороны и показывают стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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