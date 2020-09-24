В Индии успешно испытали противотанковую ракету с лазерным наведением

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Государственная организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) провела испытания противотанковой управляемой ракеты (ATGM) с лазерным наведением из танка MBT.

«Поздравляем DRDO с успешным проведением испытательных стрельб противотанковой управляемой ракеты с лазерным наведением с MBT Arjun на KK Ranges (ACC&S) в Ахмеднагаре», — написал в Твиттере министр обороны Индии Раджнатх Сингх 23 сентября, информирует enovosty.com/news.

По данным DRDO, на этих испытаниях ATGM успешно поразила цель на расстоянии 3 км. «Ракета оснащена тандемной кумулятивной боеголовкой для поражения бронированных машин с защитой от взрывоопасной реактивной брони (ERA). Она была разработана с возможностью запуска с нескольких платформ и в настоящее время проходит технические оценочные испытания», — сказали в компании.

Лётные испытания ABHYAS

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Днем ранее компания провела успешные летные испытания ABHYAS — High-speed Expendable Aerial Target (HEAT).

Военный беспилотный летательный аппарат Abhyas разработан компанией Aeronautical Development Establishment (ADE), DRDO. Его запуск осуществляется с помощью сдвоенного подвесного ускорителя. Он приводится в действие небольшим газотурбинным двигателем и имеет инерциальную навигационную систему (INS) на основе MEMS, а также компьютер управления полетом (FCC). Аппарат запрограммирован на полностью автономный полет. Проверка полета транспортного средства осуществляется с помощью наземной станции управления (GCS) на базе портативного компьютера.

В ходе испытательной кампании были успешно выполнены требования о высоте полета 5 км, скорости транспортного средства 0,5 Маха, продолжительности полета 30 минут и возможности вращаться при 2g.

Источник: Defenseworld