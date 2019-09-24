Как военные беспилотники становятся смертоносным оружием по всему миру

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В последние годы можно было запрограммировать беспилотники для удаленного уничтожения вещей.

14 сентября нескольких беспилотников было достаточно, чтобы остановить добычу половины сырой нефти в Саудовской Аравии. 18 недорогих беспилотных летательных аппаратов (вместе с крылатыми ракетами), предположительно, были развернуты повстанцами хути в Йемене для атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и привели к росту цен на нефть более чем на 10 процентов в день, информирует enovosty.com/news.

В последние годы беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые использовались для улучшения нашей повседневной жизни с помощью материально-технического обеспечения и картографической поддержки, теперь могут быть запрограммированы на уничтожение вещей удаленно. То, что делает их смертоносными и эффективными для ведения войны — это достижения в технологиях видеокамер, точных операциях с улучшенным GPS, скрытых операциях и более быстрой скорости. На самом деле, улучшение возможностей можно увидеть из собственной закупки и производства беспилотников в Индии.

Еще в 1990-х годах индийская армия покупала израильские беспилотники для наблюдения. Но в этом году был размещен заказ на более 50 беспилотных самолетов из Израиля. Тем временем государственная организация оборонных исследований и разработок (DRDO) и группа частных индийских компаний создают беспилотники и разрабатывают технологии БПЛА.

Все о военных дронах

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Программное обеспечение похоже на автопилот, связанный с бортовыми моторами, винтами, активаторами полезной нагрузки и оружием.



Задачи

Безопасность, наблюдение, атака

Скорость

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Mach* 0.18 (222 км / ч) —

Mach 1 (1234 км / ч)

* Соотношение скорости беспилотника и скорости звука

Топливо

Работает на литий-полимерных батареях, водородных топливных элементах, реактивном топливе.

Компании разрабатывают гиперзвуковое оружие — ракеты, способные уклониться от системы ПВО, летая в пять раз быстрее, чем скорость звука. Таким образом, боевые дроны, движущиеся с гиперзвуковыми скоростями (за пределами Mach 5), могут обойти системы обнаружения, делая их более смертоносными

В Индии имеется около 100 беспилотных самолетов, и она планирует добавить еще 54 боевых беспилотных самолета из Израиля, чтобы расширить возможности беспилотных военных действий. Эти беспилотники оснащены электрооптическими датчиками, позволяющими нападать на важные военные цели, такие как базы наблюдения и радиолокационные станции, прежде чем атаковать их.

Беспилотник Harop Defense в Индии

Полетный бизнес

Вероятный размер индийского рынка БПЛА к 2021 году — $ 886 млн.

Предполагаемый глобальный размер рынка к 2021 году — $ 21 млрд.

Глобальный рынок беспилотных летательных аппаратов к 2020 году — $ 100 млрд.

Количество беспилотных летательных аппаратов, незаконно действующих в Индии до 2018 года, определяет 50 000

Количество индийских фирм, занимающихся беспилотным бизнесом > 50