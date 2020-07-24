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Модернизированный учебный самолет М-346 Fighter Attack совершил свой первый полет

Главная » Последние новости » Новости технологий » Модернизированный учебный самолет М-346 Fighter Attack совершил свой первый полет
 
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Эксплуатационная версия M-346 Fighter Attack, оснащенная оптимизированным вариантом радара Grifo от Leonardo, совершила свой первый полет 13 июля.

M-346FA — лёгкий вариант учебно-тренировочного самолёта от M-346 Light Fighter Family of Aircraft (LFFA). Компания предлагает многоцелевые возможности с единой платформой, экономически эффективно выполняя как учебные, так и боевые миссии, информирует enovosty.com/news.

Лусио Валерио Чиоффи, управляющий директор Leonardo Aircraft, сказал: «Благодаря этому последнему достижению к самому современному учебному самолету,  вскоре присоединится истребитель M-346. M-346FA предлагает все передовые возможности обучения ядра M-346, а также интегрирует датчики и оборудование последнего поколения, что позволяет ему работать как эффективный легкий штурмовик. Теперь мы продолжим разработку, поскольку готовимся к поставке первого самолета его международному заказчику в 2021 году».

Основным датчиком самолета является многорежимный механический радар Grifo-M-346 Leonardo, специально оптимизированный вариант, разработанный Leonardo для M-346FA. Grifo-M-346 — это надежное, высокопроизводительное решение, обеспечивающее высокую точность. M-346FA также защищен полной подсистемой защитных средств (DASS), в то время как его высококачественный, ориентированный на сеть пакет коммуникаций, который включает в себя систему безопасной связи и Tactical Data Link, обеспечивает совместимость. Платформа также может использовать LINK-16 для взаимодействия с силами НАТО.

M-346FA может использовать широкий спектр вооружений класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» и может быть оснащен пушкой, разведывательными датчиками и модулями определения целей, а также средствами электронного ведения войны, все интегрированные с системой дисплея шлема (HMD) для обоих пилотов.

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В области обучения M-346FA извлекает выгоду из всех расширенных функций учебного самолета M-346, включая возможность интеграции в живую виртуально-конструктивную (LVC) среду. Это предполагает соединение реального учебного самолета в небе с симуляторами на земле и использование виртуальных дружественных и противоборствующих сил, что позволяет пилотам бросать вызов широкому спектру тактических сценариев.

Учебная версия М-346 в настоящее время находится на вооружении ВВС Италии, Сингапура, Израиля и Польши.

Источник: defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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