Сигаретные окурки являются наиболее распространенным загрязнителем, созданным человеком

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Согласно новому исследованию, окурки, оставленные в траве и почве, негативно влияют на рост растений

Выброшенные сигаретные фильтры являются одними из самых распространенных техногенных загрязнений, которые влияют на почву., информирует enovosty.com/news.

Исследование, проведенное Университетом Англии Раскина в Кембридже, Англия, показало, что сигаретные окурки негативно влияют на прорастание и развитие растений. Эти усиливает опасения по поводу выброшенных сигаретный фильтров, как малоизвестного, но широко распространенного загрязнителя.

По данным исследования, опубликованного в журнале «Экотоксикология и экологическая безопасность», окурки снижают уровень прорастания травы на 10% и клевера на 27%, а также негативно влияют на длину побегов, снижая ее на 13% и 28% соответственно.

Хотя именно пластиковые отходы доминируют в разговорах экоактивистов, именно сигаретные окурки являются наиболее распространенным загрязнителем, созданным человеком.

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Ученые подсчитали, что примерно 4,5 триллиона окурков ежегодно выбрасывается во всем мире. Хотя трудно подсчитать точное количество выброшенных сигарет, оценка выведена с учетом 5,6 триллионов сигарет, которые производятся во всем мире каждый год, по данным NBC News.

Ингредиент в фильтрах, представляющий опасность для окружающей среды, состоит из ацетата целлюлозы, для разложения которого требуется не менее десяти лет.

Исследователи взяли образцы почвы в городе Кембридже, в том числе в некоторых местах, где было выброшено 128 окурков на квадратный метр.

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Из-за вреда окружающей среде от сигарет, некоторые активисты-экологи настаивают на полном запрете сигаретных фильтров.

Поскольку фильтры на сигаретах не приносят никакой пользы для здоровья и действуют исключительно как «маркетинговый инструмент», следует их вообще запретить, настаивает Томас Новотны, профессор общественного здравоохранения в Университете штата Сан-Диего.

Напомним, что ещё 12 лет назад международная группа International Coastal Cleanup сообщила, что сигареты и сигаретные фильтры составляли около четверти всего мусора, собранного на побережьях, что в 2 раза больше совокупного объёма других отходов.