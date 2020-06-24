Сербия представила новую отечественную артиллерийскую ракетную систему (ФОТО)

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В настоящее время Сербия осуществляет комплексное, систематическое оснащение артиллерии Вооруженных сил Сербии, что является приоритетом страны.

Лидеры оборонной промышленности Сербии представили самодельную модульную многоцелевую ракетную пусковую установку Oganj, способную запускать несколько различных управляемых и неуправляемых артиллерийских ракет или даже противотанковые направляющие ракеты, информирует enovosty.com/news.

Новая система вооружений, получившая название LRSVM M-18, была представлена ​​во время визита министра обороны Сербии Александра Вулина в Центр испытаний оружия и военной техники «Никинчи».

В настоящее время Сербия осуществляет комплексное, систематическое оснащение артиллерии Вооруженных сил Сербии, что является приоритетом страны, поэтому в дополнение к модернизированному оружию первоначальное подразделение получит новую систему управления огнем, разведывательный аппарат с оптоэлектроникой и другие устройства, а также компьютерную систему управления огнем для командира батареи вместе с боеприпасами нового поколения, заявил помощник министра материальных ресурсов Ненад Милорадович.

Что касается новой артиллерийской ракетной системы, то это оружие с совершенно новыми возможностями стрельбы из всех существующих типов неуправляемых ракетных снарядов, в том числе уже разработанных снарядов дальностью 40 км и разрабатываемых ракетных снарядов дальностью 50 км.

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Усовершенствованная версия системы Oganj является первым сербским артиллерийским оружием, которое может также запускать управляемые ракеты. В рамках работы над прототипом оружия были интегрированы все подсистемы для подготовки, запуска и управления ракетой, такой как ракета ALAS.

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Источник: Defence-blog