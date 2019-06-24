Curiosity заснял светящуюся аномалию на Марсе (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Curiosity заснял светящуюся аномалию на Марсе (ФОТО) Curiosity заснял светящуюся аномалию на Марсе (ФОТО)

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Марсоход Curiosity, который принадлежит американскому космическому агентству NASA, проводил исследования скалистой территории Красной планеты. Ему удалось заснять необычною аномалию. Ученые пока не знают с чем им удалось столкнутся.

Специалисты изучают черно-белую фотографию, которую прислал марсоход. На ней изображен пустынный ландшафт с высокими холмами, информирует enovosty.com/news.

Сотрудник агенства Джастин Маки подчеркнул, что всего было получено более тысячи таких снимков и на всех было яркое пятно. Оно особо выражено возле больших скал.

Уфологи в один голос говорят, что это прямое доказательство присутствие других рас на Марсе.

По мнению ученых, пятно может являться бликом объектива камеры либо просто солнечным светом, который отразился от гладкой горной породы.

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Космические лучи появляются из высоко заряженных частиц. Они могут передвигаться со скоростью света. Из-за этого получаются разные эффекты.