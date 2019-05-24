В Австралии Uber запускает подводное такси (ВИДЕО)

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В компании Uber сообщили, что в партнерстве с туристической группой Tourism Queensland компания запускает первое в мире подводное такси для туристических подводных экскурсий

Пресс-служба сервис-такси Uber сообщает, что компания совместно с туристической группой Tourism Queensland планирует запустить 27 мая первое в мире подводное такси (сервис scUber) для подводного передвижения на Большом барьерном рифе в Австралии, информирует enovosty.com/news.

Региональный менеджер Uber в Австралии и Новой Зеландии Сьюзан Андерсон сообщил, что их компания стремится применять существующую мощь технологий для блага всех людей.

Региональный менеджер подчеркнул, что Uber гордится тем, что работает с Queensland над запуском scUber для открытия рифа миру.

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Ранее, согласно проведенным исследованиям, было установлено, что посещение Большого барьерного рифа на подводном такси является наиболее желанной туристической экскурсией. Стоимость экскурсии будет составлять для двух человек 3 тысячи долларов и включать поездку на вертолете на понтон Quicksilver Cruises, час экскурсии на подводном такси и трансфер обратно.