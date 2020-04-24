Контролировать киевлян, находящихся на обязательной самоизоляции, будет telegram-бот, — КГГА

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Отныне всех, кто должен находиться на самоизоляции, будет контролировать telegram-бот. В случае несоблюдения правил домашнего карантина, к нарушителю отправятся с проверкой, если нарушение подтвердится, нарушителя ждет штраф в 17 тыс грн.

По информации Мониторингового центра по противодействию распространения SARS-CoV-2 при КГГА, данная мониторинговая программа, будет проверять дистанционно находится человек на самоизоляции или игнорирует правила. , информирует enovosty.com/news.

Так, несколько раз в день в телеграмм приходит уведомление от программы, после чего, человек, который самоизолируется обязан ответить на него, включив, в обязательном порядке, режим геолокации на своем телефоне.

Если ответа не последует, либо он будет дан с опозданием, к человеку выезжают уполномоченные органы и проверяют соблюдение карантина уже непосредственно на месте.

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В случае подтверждения нарушения режима карантина составляется административный протокол, и нарушитель платит штраф в размере 17 тысяч гривен.