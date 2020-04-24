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Американский вертолет UH-60V Black Hawk прошел начальные испытания

Главная » Последние новости » Новости технологий » Американский вертолет UH-60V Black Hawk прошел начальные испытания
 
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Обновление предоставит устаревшей версии UH-60L такую ​​же конфигурацию кабины из стекла, как и у современного UH-60M, улучшая ситуационную осведомленность и безопасность пилотов.

Армия США недавно завершила первоначальные эксплуатационные испытания и оценку (IOT & E) UH-60V Black Hawk, модернизированного варианта устаревшего UH-60L с цифровой стеклянной кабиной и встроенным комплектом авионики, поставляемым Northrop Grumman, информирует enovosty.com/news.

Основная цель модернизации — предоставить UH-60L практически идентичный с UH-60M интерфейс для пилота, улучшая ситуационную осведомленность и безопасность полета, а также уменьшая рабочую нагрузку. Другая цель состоит в том, чтобы уменьшить моральный износ флота Black Hawk и увеличить общность и функциональную совместимость между вариантами, которые в настоящее время находятся в эксплуатации, ускоряя подготовку новых пилотов, которым не нужно будет проходить более обширное обучение, чтобы переключаться с одного варианта на другой.

Очевидно, что это также ускорит обучение обслуживающего персонала, поскольку им не нужно будет специализироваться на обеих авиационных конфигурациях, и упростит техническое обслуживание с точки зрения логистики, поскольку будет меньше запасных частей, которые необходимо будет пополнять, таким образом снизив стоимость жизненного цикла Black Hawk.

Первый испытательный полет варианта Victor был выполнен в январе 2017 года, после чего в конце 2018 года были проведены ограниченные пользовательские испытания (LUT), когда летчики-испытатели из испытательного центра Redstone (Алабама) объединились с оперативными пилотами, членами экипажа и сухопутными войсками из 82-й боевой авиационной бригады. (CAB) применил два прототипа UH-60V в реальных условиях, проводя воздушное движение, выполняя воздушную атаку и миссии с внешней нагрузкой в ​​течение дня, ночи (используя очки ночного видения) и имитируя приборные метеорологические условия.

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Согласно официальным пресс-релизам армии США, отзывы летных экипажей помогут усовершенствовать новые системы и принять решение о полномасштабном производстве. Армия стремится модернизировать 760 Lima Black Hawks до варианта Victor, а также постепенно сворачивать эксплуатацию самых старых планеров.

Хотя это еще не подтверждено, вполне возможно, что оба варианта — Mike и Victor — получат новые двигатели, предоставив таким образом Black Hawk не только новую современную кабину, но и лучшую производительность.

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Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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