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ВВС США провели испытания нового вертолета MH-139A Grey Wolf

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВВС США провели испытания нового вертолета MH-139A Grey Wolf
 
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Новый вертолет ВВС США, MH-139A Grey Wolf, завершил свой первый комбинированный испытательный полет.

Под командованием пилота Boeing этот испытательный полет позволил ВВС впервые взглянуть на возможности вертолета. Полет совершил майор Зак ​​Ройкрофт, ведущий летчик-испытатель 413-й летной испытательной эскадрильи программы, первый пилот ВВС, который управлял MH-139A., информирует enovosty.com/news.

«Этот первый полет стал критически важным шагом для программы MH-139A и позволил нам создать основу для государственных испытаний», — сказал Ройкрофт.

Boeing завершил обширные летные испытания на MH-139A, чтобы удовлетворить требования FAA до введения смешанных подрядчиков/экипажей ВВС. Программа MH-139A должна завершить начальные военные наземные испытания в конце этого месяца.

«Этот полет представляет собой огромный объем работы, и мы все очень рады его наблюдать», — сказал Эндрю Уиттен, командир полетов MH-139, который также участвовал в испытаниях.

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MH-139A призван заменить стареющий флот ВВС UH-1N «Huey». Новый вертолет закрывает пробелы в возможностях UH-1N в областях скорости, дальности, выносливости, полезной нагрузки и живучести для поддержки миссий МБР. Другие возможности миссии включают в себя поиск и спасание граждан, поддержку воздушных перевозок, миссий в национальном столичном регионе, а также школу выживания и поддержку тестирования.

ВВС США провели испытания нового вертолета MH-139A Grey Wolf

ВВС США провели испытания нового вертолета MH-139A Grey Wolf

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 26

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