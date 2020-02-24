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Крупнейший в мире автомобиль на водородном топливе готовится к испытаниям в Африке

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Anglo American утверждает, что автомобиль будет способен работать так же хорошо, если не лучше, чем его дизельные аналоги.

Компании Anglo American, ENGIE и Williams Advanced Engineering совместно работают над созданием крупнейшего в мире карьерного грузовика с водородным приводом, способного работать точно так же, если не лучше, чем его дизельные аналоги, информирует enovosty.com/news.

Anglo American в настоящее время модифицирует свой парк карьерных грузовиков, чтобы сделать их работающими на водороде. ENGIE будет поставлять водородную технологию и аккумуляторную систему Williams, а Anglo American — собственные грузовики Komatsu.

Первые этапы производства грузовиков с водородным двигателем начнутся в этом году, а испытания будут проводиться на руднике металлов платиновой группы в Могалаквене, Южная Африка, прежде чем его можно будет использовать в других местах.

Anglo American прогнозирует, что производительность водородных грузовиков будет «такой же или лучше», чем у дизельных грузовиков.

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Электрический карьерный самосвал

Новое водородное оборудование позволит грузовику быть менее шумным и более дешевым в обслуживании, чем его дизельные версии. По данным Popular Mechanics, он будет весить 290 тонн.

Литий-ионная батарея заменит дизельный двигатель, позволяя тягово-сцепному устройству FCEV работать от батареи и технологии на водородных топливных элементах, аналогично будущему электрическому пикапу Nikola Badger. По словам Williams, он также обеспечивает запас энергии для карьерных грузовиков до 1000 киловатт-часов, что позволяет им работать в тех же «суровых условиях», что и грузовики с дизельным двигателем.

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По данным Williams Advanced Engineering, у этого грузовика также будет рекуперативное торможение, что позволит ему сохранять и восстанавливать энергию при движении под уклоном.

Технический директор Anglo American Тони О’Нил заявил, что карьерный грузовик на водородном топливе является частью цели компании 2030 года по сокращению выбросов парниковых газов на 30%.

Электрический карьерный самосвал

Он также имеет цель быть углерод-нейтральным.

Anglo American приобрела девять 100-киловаттных модулей топливных элементов у Ballard Power Systems, и восемь из них будут использоваться в карьерных грузовиках во время испытаний в Южной Африке.

Электрический карьерный самосвал

Новый водородный проект является частью проекта FutureSmart Mining, который направлен на то, чтобы сделать добычу металла более технологичной, цифровой и ориентированной на устойчивое развитие, изменив процесс поиска, добычи и продажи своей продукции.

Электрический карьерный самосвал

Anglo American надеется сделать это, сократив свои потери и использовать такие ресурсы, как вода.

Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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