General Dynamics показала морские испытания подводного беспилотника Bluefin-9 (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

24.01.2020 г.
07:15Япония разработала новейшую перспективную гусеничную платформу (ФОТО)
23.01.2020 г.
14:40Самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ модернизируют в соответствии с требованиями ICAO
13:15NASA: На Марсе можно строить жилье из грибов
07:15Подводные роботы поднимут на поверхность реликвию "Титаника" - радио, передавшее сигнал бедствия
06:00Индия отправит в космос робота-женщину
22.01.2020 г.
14:20Космические силы США прошли первое боевое испытание, - эксперты
13:00Китай задерживает производство своего самого современного истребителя
Все новости технологий

Аналитика

23.01.2020

Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности

Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности
В Украине сейчас проживает 37,3 миллиона человек, в Deutsche Bahn говорят о том, что будут консультировать УЗ, а не управлять ею, а Евросоюз запретил ...
23.01.2020

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «недолюбленной» Украины

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «недолюбленной» Украины
Упускать возможность прорекламировать инвестиционную привлекательность Украины на юбилейном 50-м Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) ...
22.01.2020

Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"

Итоги дня: Четыре всадника апокалипсиса, дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская Берегиня
Украинский президент выступил на экономическом форуме в Давосе, в МВФ отметили прогресс нашей страны в реформах, а в Украине показали современный квадрокоптер ...

Последние новости

24.01.2020 г.
13:40 Аномальная зима: в Одесской области птицы начали вить гнезда, а рыба готовится к нересту
13:20 Опасные игры: в Запорожской области от взрыва петарды пострадал подросток
12:11 Российская делегация в ПАСЕ вновь будет разыгрывать “языковую” карту против Украины, - "Злой одессит"
12:09 "Я напуган до смерти": Известный комик сбежал из России из-за шуток про Путина и РПЦ
12:07 Investment nanny: Какие инвесторы "нежелательны" в Украине
11:55 Зеленский провёл встречу с израильским лидером. О чём говорили?
11:48 Большие деньги и лишение прав: Автолюбителям приготовили новое наказание
11:37 В "Газпроме" траур. Ввод "Северного потока-2" придется отложить, - Сазонов
11:11 Известный журналист указал на лживость Путина в Израиле
10:45 Северный поток-2: "Газопроводу Путина" предрекли большие проблемы
10:43 В Украине хотят ввести финансовый паспорт. Что это такое?
09:58 Эпидемия в Китае: Мировая нефть ускорила обвал
09:28 Перед кодировкой. Крупный спутниковый ТВ-оператор решил резко поднять цены
08:28 Украинцев заставят откладывать на пенсию: сколько нужно отдавать с зарплаты
08:25 Законопроект о дезинформации: Министр пояснил важную деталь
08:23 "Неправильный перевод": Румыния устроила скандал из-за речи Зеленского
08:21 Боевики ударили по ВСУ на Донбассе: Обстановка сильно накаляется
07:50 Немцы общими усилиями собрали почти 60 млн долларов на производство народного электромобиля
07:40 Украинская пианистка номинируется на музыкальную премию «Грэмми-2020»
07:30 В столице завершили реконструкцию одного из скверов (ФОТО)
07:15 Япония разработала новейшую перспективную гусеничную платформу (ФОТО)
07:00 Полиция одного из американских штатов купила спорткар Ford Mustang за деньги от штрафов (ФОТО)
23.01.2020 г.
23:07 Романтический комплект постельного белья превратил спальню полицейского в "место преступления" (ФОТО)
23:00 В столице планируют создать 12 новых скверов: подробности
22:40 Танками и БТРами по смертельному вирусу: в Китае военные заблокировали "больной" город
22:30 Невероятное "ночное" фото одесского фотографа заняло призовое место на международном конкурсе
22:20 США ввели санкции против нефтяных компаний четырех стран за бизнес с Ираном
22:00 Автомобили с ГБО в Украине будут проходить специальный техосмотр
21:51 В Украине местные выборы состоятся осенью 2020 года - Разумков
21:36 В Киеве пройдет масштабная реконструкция боя за завод "Арсенал"
21:22 Падают замертво: появились жуткие видео с улиц инфицированного Китая (ВИДЕО)
21:00 Мировые лидеры наконец начали привыкать к Трампу, - Financial times
20:54 Кабмин анонсировал запуск Единого реестра украинцев
20:35 Увеличение вложений нерезидентов в ОВГЗ является серьезным риском, - Руслан Бортник
20:12 Большинство стран Интерпола не способны противостоять киберпреступлениям – генсек
19:52 Украина стала наблюдателем в Кернской группе ВТО
19:36 "Загранпаспорт в смартфоне": в Украине вводят новую электронную услугу
19:12 В Украине самым продаваемым электрокаром стал Jaguar I-Pace
18:42 Королева Великобритании окончательно утвердила Brexit, - Reuters
18:22 В Украине розничная торговля за год выросла на 10,5%
17:48 Контрразведка СБУ блокировала очередную попытку боевиков «МГБ ЛНР» завербовать украинца (ВИДЕО)
17:42 В Украине массово закрывают школы из-за гриппа: в каких регионах объявлен карантин
17:22 В "Борисполе" санитарно-карантинные подразделения будут встречать самолеты из Китая: подробности
16:58 Дубилет назвал причины сокращения населения Украины
16:47 Ученые нашли "виновника" вспышки смертельного вируса в Китае
16:24 На Львовщине полиция задержала банду вымогателей
16:13 На Донбассе боевики обустраивают огневые позиции возле гражданских объектов - разведка
15:56 В НБУ сообщили, что вложения нерезидентов в ОВГЗ стремительно растут
15:40 В Украине в этом году появится 9 новых объездных дорог, - Укравтодор
15:30 Кейт Миддлтон в леопардовой юбке посетила детский центр в столице Уэльса (ФОТО)
15:27 Прогулка слона: ВВС США провели широкомасштабные учения с вылетами самолетов A-10 Thunderbolt II
15:03 Планы РФ на экономический и социальный рывок в 2019 году с треском провалились, - Злой Одессит
15:02 Советник премьера Голик: Deutsche Bahn поможет многострадальной «Укрзализныце» европеизироваться
15:00 Биржевая стоимость Tesla впервые превысила $100 млрд
14:57 Сильный ветер превращает воду в пену - шокирующее видео урагана "Глория"
14:41 Рестораны дерутся за него: Украинец открыл уникальный бизнес
14:40 Самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ модернизируют в соответствии с требованиями ICAO
14:30 Два слона сбежали из цирка и пошли гулять по улицам (ВИДЕО)
14:12 В тибетских ледниках найдены 28 новых вирусов
13:55 Армия США заключила с BAE Systems контракт на $400 млн на производство бронетехники нового поколения
Все новости »

General Dynamics показала морские испытания подводного беспилотника Bluefin-9 (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » General Dynamics показала морские испытания подводного беспилотника Bluefin-9 (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Американская аэрокосмическая и оборонная компания General Dynamics Corp выпустила видео о морских испытаниях подводного беспилотника Bluefin-9 с Королевским флотом.

Видео, опубликованное на Youtube компанией General Dynamics, показало, что блок разработки испытаний морских автономных систем Королевского флота (MAS) демонстрирует автономный подводный аппарат (UUV) General Dynamics Bluefin-9.

MAS Trial Team отвечает за проведение обучения и испытаний всех будущих автономных систем для Королевского флота, информируют Экономические Новости.

Bluefin-9 оснащен тесно интегрированными коммерческими стандартными датчиками, которые обеспечивают лучшие в своем классе изображения и собирают батиметрические данные и данные об окружающей среде, включая данные о течении воды, температуре, солености и мутности. Разработанный для подробных гидрографических исследований, Bluefin-9 оснащен многоапертурным сонаром Sonardyne Solstice (MAS), который обеспечивает получение изображений высокого разрешения даже в прибрежных водах.

Bluefin-9 также оснащен Nortek Doppler Velocity Logs (DVL), которые собирают информацию о водных потоках до 30 метров.

Читайте: В Украине провели испытания обновленного боевого самолета МиГ-29МУ2


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 8

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»
Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"
Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета
Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Чужие победили хищников: грантоеды взяли к ногтю Зеленского
Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Все статьи


Читайте также

В Украине провели испытания обновленного боевого самолета МиГ-29МУ2
 В Украине готовятся к испытаниям модернизированного отечественного истребителя МиГ-29
Военнослужащие-десантники испытали украинские бронеавтомобили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и "Oncilla-M"
 Гидровыстрел: Появилось видео испытаний уникального оружия ВСУ, созданного по стандартам НАТО
Ракеты "Вильха-М" прошли успешные испытания, - Данилов
 ВМФ США тільки що уклав найбільший контракт на будівництво 9 нових підводних човнів
ВМФ США только что заключил крупнейший контракт на строительство 9 новых подводных лодок
 Единственный украинский ледокол прошел успешные испытания (ФОТО)

Армия

Грузовой автомобиль высокой проходимости "ВЕПР-М"
Радиолокационная станция AN/TPS-59 (США)
Бронетранспортер «Ахзарит» (Израиль)
Автомат «Малюк»
Вся армия    >>

Персоны

Юрий
КОСЮК
Ангела
МЕРКЕЛЬ
Игорь
НИКОНОВ
Дмитрий
ДУБИЛЕТ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Облысение, грибок и даже онкология: Какое тесто несёт большую опасность (12933)

В Грузии собака-дворняга помогает детям переходить дорогу (ВИДЕО) (8268)

Концерт Серова в Киеве: В СБУ удивили ответом об артисте, посещавшем Крым (7231)


Экономические новости youtube

Рынок земли



Loading...

help



 