General Dynamics показала морские испытания подводного беспилотника Bluefin-9 (ВИДЕО)

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Американская аэрокосмическая и оборонная компания General Dynamics Corp выпустила видео о морских испытаниях подводного беспилотника Bluefin-9 с Королевским флотом.

Видео, опубликованное на Youtube компанией General Dynamics, показало, что блок разработки испытаний морских автономных систем Королевского флота (MAS) демонстрирует автономный подводный аппарат (UUV) General Dynamics Bluefin-9.

MAS Trial Team отвечает за проведение обучения и испытаний всех будущих автономных систем для Королевского флота, информируют Экономические Новости.

Bluefin-9 оснащен тесно интегрированными коммерческими стандартными датчиками, которые обеспечивают лучшие в своем классе изображения и собирают батиметрические данные и данные об окружающей среде, включая данные о течении воды, температуре, солености и мутности. Разработанный для подробных гидрографических исследований, Bluefin-9 оснащен многоапертурным сонаром Sonardyne Solstice (MAS), который обеспечивает получение изображений высокого разрешения даже в прибрежных водах.

Bluefin-9 также оснащен Nortek Doppler Velocity Logs (DVL), которые собирают информацию о водных потоках до 30 метров.

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