Boeing вывел на тесты электрическое летающее такси (ВИДЕО)

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Boeing вывел на тесты свой Passenger Air Vehicle. Во время взлета и посадки в аппарате «сидел» манекен.

Американский аэроконцерн Boeing впервые испытал летные характеристики электротакси будущего, информирует enovosty.com/news.

Данный воздушный транспорт был создан специалистами Aurora Flight Sciences – корпорации, которую Boeing приобрел почти два года назад. На разработку Passenger Air Vehicle ушел лишь один год.

Сотрудники Aurora Flight Sciences обратили внимание на то, что созданные другими компаниями пассажирские летающие аппараты очень напоминают обычные дроны, а их детище является почти полноценным самолетом (у такси есть толкающий винт, а также крылья). Благодаря своей конструкции Passenger Air Vehicle способен двигаться на большой скорости.

Длина летающего аппарата от Boeing составила 9 метров, ширина – 8,5 метров. Разработчики уверяют, что на одном заряде такси сможет пролететь около 80 километров.

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Во время проведения тестов сотрудники решили не использовать толкающий винт. Passenger Air Vehicle с помощью 8 электрических моторов совершил лишь вертикальные взлет и посадку. Во время испытаний место в кабине занял манекен.

Специалисты Boeing планируют в 2020 году запустить свой новый аппарат в полномасштабное производство.

Отметим, что, помимо Passenger Air Vehicle, концерт Boeing создает и беспилотный грузовой электросамолет Cargo Air Vehicle.