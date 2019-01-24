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Apple оснастит новые наушники датчиком мониторинга здоровья

Главная » Последние новости » Новости технологий » Apple оснастит новые наушники датчиком мониторинга здоровья
 
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Новые Airpods будут оснащены датчиком, отслеживающим сердечный ритм.

Предполагается, что Airpods 2 с датчиком мониторинга здоровья появятся на рынке во второй половине 2019 года, информирует enovosty.com/news.

Несмотря на то, что на данный момент официальных заявлений об этом от сотрудников Apple не поступало, эксперты не сомневаются, что Airpods 2 будут нацелены на поддержание здоровья.

В последнее время «яблочная компания» очень серьезно сосредоточилась на технологиях, связанных с сохранением здоровья. О том, что Airpods 2 будут комплектоваться датчиком мониторинга здоровья, частично было сказано во время интервью CNBC с Тимом Куком. Гендиректор Apple заявил, что здоровьесохраняющие функции очень важны для корпорации. Также он заявил, что главный вклад Apple в будущее людей – забота об их самочувствии.

Издание Bloomberg из собственных источников узнало, что AirPods 2 действительно будут комплектоваться биометрическими датчиками. С их помощью наушники будут следить за сердечным ритмом своего владельца. Также новые наушники получат более качественную опцию шумоподавления и водостойкости, а также увеличенный радиус беспроводной работы.

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Справка. Apple уже комплектовала свою продукцию подобными датчиками здоровья. В частности, последняя модель Apple Watch оснащена электрокардиографом.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 20

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