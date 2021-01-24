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Американский экспериментальный беспилотник Gremlins завершил третье испытание

Главная » Последние новости » Новости технологий » Американский экспериментальный беспилотник Gremlins завершил третье испытание
 
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Американский авиакосмический подрядчик Dynetics, дочерняя компания Leidos, сообщила, что демонстрационная система X-61A Gremlins успешно завершила третью серию испытательных полетов.

Dynetics сообщает, что в течение ноября система транспортного средства налетала семь часов. Испытания проходили на полигоне Дагвей в штате Юта для Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), информирует enovosty.com/news.

Американский экспериментальный беспилотник Gremlins завершил третье испытание

Третья серия испытаний была сосредоточена на двух целях — демонстрации автоматизированного, ручного режима безопасности и продолжающегося прогресса в отношении попыток стыковки в воздухе. Эти меры безопасности продемонстрировали безопасную эксплуатацию беспилотника X-61A Gremlins (GAV) на дальности в тесном контакте с пилотируемым самолетом-носителем C-130.

Американский экспериментальный беспилотник Gremlins завершил третье испытание

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«Наши инновационные функции безопасности являются важной частью системы Gremlins», — сказал Тим Китер, менеджер программы Dynetics Gremlins. «Выполнив пять полетов на сегодняшний день и тщательно продуманный план испытаний, мы довольны безопасностью работы нашей системы. Это важная веха для Гремлинов».

Источник: Defence-blog


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