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Amazon выпустил на улицы Вашингтона роботов-курьеров (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Amazon выпустил на улицы Вашингтона роботов-курьеров (ВИДЕО)
 
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Amazon приступил к испытанию своих революционных роботизированных курьеров. Шестиколесные Amazon Scout будут развозить заказы покупателям.

Самый известный в мире интернет-магазин Amazon приступил к тестированию своего нового помощника Amazon Scout. Этот робот-курьер будет доставлять людям их заказы, информирует enovosty.com/news.

На данный момент компания выпустила в округе Снохомиш в Вашингтоне шесть таких роботов. Они будут доставлять заказы людям с понедельника по пятницу. Об этом сообщили сотрудники Amazon в своем блоге.

Amazon Scout является роботом-доставщиком, напоминающим тележку с вместительным отсеком для заказов. Разработкой этого автоматизированного курьера занималось сиэттлское подразделение Amazon.

На данный момент технические характеристики тележки-курьера держаться в секрете. Разработчики лишь рассказали, что роботу не страшны различные препятствия. Скорее всего Scout оснащен системой компьютерного зрения. Именно благодаря ей он «видит» неровности дороги, людей и животных.

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Пока рядом с Amazon Scout идет человек, отслеживающий его действия. В дальнейшем робот-доставщик будет путешествовать в одиночку.

Справка. Подобный робот-курьер был разработан и стартапом Starship Technologies совместно с Mercedes Benz. В 2016 году компании представили мини-фургон «Материнский корабль», в котором находятся товары, заказанные людьми.


Автор: Катерина Лукьянчук
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