На вооружение ВМС США поступят многорежимные радарные системы MMR

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ВМС США заказали у компании Saab многорежимные радиолокационные системы (Multi-Mode Radar - MMR) за 18,2 миллиона долларов.

В рамках этого контракта Saab Inc. будет производить, проверять, тестировать и поставлять системы MMR для установки на кораблях Базы экспедиционной поддержки ВМС и береговой охраны (USCG) Offshore Patrol Cutter (OPC), а также обеспечивать инженерную поддержку поставленных MMR. Мультирежимный радар MMR служит основным средством для наблюдения за воздухом и наземного наблюдения, информирует enovosty.com/news.

Ожидается, что работы будут завершены к апрелю 2022 года.

MMR — это трехмерный мультирежимный радар с фазированной антенной решеткой с электронным сканированием, обеспечивающий высокую мощность излучения, выбираемые формы сигналов и современную обработку сигналов для стабильного достижения высоких характеристик в различных морских условиях.

Источник: Defenseworld

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