Google превратила данные о трафике в произведение искусства (ВИДЕО)
Корпорация Google визуализировала изменение трафика в собственном Google Cloud, переобразовав его в искусство.
Google представила необычный видеоролик. В нем изображен процесс перемещения пользовательских данных в Google Cloud, информирует enovosty.com/news.
Эта визуализация была создана специалистами филиала Google Cloud Storage.
Чтобы создать видео, исследователи собрали недельные данные о перемещении трафика в разных странах мирах, где функционирует сервис Google Cloud. После этого ими было отслежено направление движения данных (от Google-сервиса к пользователю и в обратную сторону). Во время анализа также к сведению принимали время суток и интенсивность использования трафика.
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В Google заверили, что во время анализа личные данные не принимались системой. Исследование проводилось в обезличенном виде.
В ролике можно увидеть, как люди взаимодействуют с виртуальным миром и с большим объемом информации.
С помощью данной визуализации специалисты корпорации планируют более детально понять, в каких регионах Google Cloud более затребован, а также отследить характерные способы поведения людей в интернете. Таким образом, Google собирается улучшить взаимодействие с людьми и усовершенствовать регулирование трафика.