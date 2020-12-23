Армия США потратит 4,6 млрд долларов на новейший вариант танка M1 Abrams

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Министерство обороны США объявило на этой неделе, что командование по контрактам армии США заключило с General Dynamics Land Systems Inc. контракт стоимостью почти 4,6 миллиарда долларов на производство последней версии основных боевых танков Abrams.

Компания General Dynamics Land Systems, производящая Abrams, получила контракт на 4,6 миллиарда долларов на производство основных боевых танков M1A2 Systems Engineering Plan (SEP) версии 3 (V3), согласно объявлениям Министерства обороны США о контракте, информирует enovosty.com/news.

В соответствии с условиями соглашения, места работы и финансирование будут определяться с учетом каждого заказа, а ориентировочная дата завершения работ — 17 июня 2028 года.

Последняя версия культового основного боевого танка армии США, также известная как M1A2C, является третьей версией танков Abrams с пакетом улучшения системы M1A2.

Список улучшений обширен: улучшенная электроника управления огнем означает, что орудие SEPv3 может стрелять быстрее и точнее; двигатель, трансмиссия и гусеницы были обновлены для повышения производительности и поддержки увеличения веса платформы.

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Новейший Abrams также более тяжело бронирован, чем предыдущие версии, что требует улучшений в системе питания и подвеске.

Версия M1A2 SEPV3 устраняет многие проблемы с пространством, весом и энергией, выявленные в ходе операции «Иракская свобода», и станет основой для всех будущих постепенных улучшений. В дополнение к улучшенной выживаемости, Abrams V3 сможет принимать любые технологии, которые армия считает актуальными.

Источник: Defence-blog