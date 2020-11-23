Вертолеты MH-60R ВМС США оборудуют новыми датчиками для обнаружения подводных лодок

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Компания CAE объявила о заключении договора с Lockheed Martin на поставку системы CAE Magnetic Anomaly Detection-Extended Role (MAD-XR) для вертолетов MH-60R Seahawk ВМС США.

CAE MAD-XR — это чувствительный магнитометр, предназначенный для определения изменений магнитного поля Земли и используемый в качестве датчика для обнаружения подводных лодок. Lockheed Martin Rotary and Mission Systems — ведущий системный интегратор вертолета MH-60R «Romeo» ВМС США, который является основным вертолетом ВМФ для борьбы с подводными лодками и наземными войсками, информирует enovosty.com/news.

Согласно условиям контракта Фазы 1 с ВМС США, Lockheed Martin несет ответственность за интеграцию CAE MAD-XR в вертолет MH-60R. CAE предоставит систему MAD-XR и поддержит Lockheed Martin единовременными инженерными и интеграционными услугами. Первоначально на Фазе 1 с CAE MAD-XR будут интегрированы шесть вертолетов MH-60R.

CAE MAD-XR значительно компактнее, чем предыдущие системы MAD, с меньшими размерами, весом и потребляемой мощностью. Это позволяет расширить CAE MAD-XR на небольшие платформы, такие как беспилотные воздушные системы (UASs), вертолеты и небольшие самолеты с неподвижным крылом.

«Интеграция нашей системы MAD-XR на вертолет MH-60R ВМС США является свидетельством его мощных возможностей магнитного обнаружения», — сказал Дэниел Гелстон, президент группы по обороне и безопасности CAE. «Система MAD-XR может предоставить силам обороны расширенные возможности для выполнения оперативных задач, таких как обнаружение подводных лодок, поисковые и спасательные миссии».

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CAE’s Magnetic Anomaly Detection-Extended Role System. CAE Image

Источник: Defenseworld