На оборонной выставке в Южной Корее представили современное оружие для защиты от дронов

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Беспилотные системы обороны и современное оружие для противодействия угрозам дронов доминировали на выставке вооружений, проходившей за пределами Сеула, Южная Корея, на этой неделе.

Во время проводимого раз в два года мероприятия DX Korea, которое проходило 18-20 ноября, местные оборонные компании продемонстрировали свои передовые технологии в области беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с дронами, информирует enovosty.com/news.

Hanwha Corporation, ведущий разработчик технологий управляемых ракет и дочерняя компания Hanwha Group, представила новое семейство систем лазерного оружия. Компания представила два типа противодронного лазерного оружия: первый — для установки на легкие тактические машины, а второй — лазерная зенитная пушка в контейнерной конфигурации. Последний тип оружия, обозначенный как Block I, может быть модифицирован в самоходную систему Block II, но технические характеристики не разглашаются.Корпорация Hanwha является партнером в проекте разработки лазерного оружия для борьбы с дронами, возглавляемом Государственным агентством оборонного развития.

«Лазерное зенитное оружие — это новая концепция вооружения для поражения небольших воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты и мультикоптер с лазерным источником света», — говорится в сообщении компании. «Опытные образцы вариантов лазерного оружия разрабатываются совместно с ADD».

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Hanwha Corporation представила два типа лазерного оружия для борьбы с дронами на выставке DX Korea 2020

Компания также представила средства защиты от помех, которые могут быть установлены в тактические управляемые ракеты, а также на военные машины и военные корабли.

Hanwha Systems — также дочерняя компания Hanwha Group — продемонстрировала макет своего собственного летательного аппарата Butterfly, который разрабатывается совместно с американским стартапом воздушного такси Overair. В сотрудничестве с Overair компания Hanwha Systems планирует полностью разработать электрический автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой, или eVTOL, к 2040 году с прицелом на военные продажи.

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«Используя технологии, которые будут получены в результате разработки коммерческого eVTOL, мы будем настаивать на разработке военного варианта, способного выполнять несколько миссий, включая специальные операции, транспортировку и штурм», — говорится в сообщении компании.

Hanwha Systems представила макет своего собственного летательного аппарата Butterfly на выставке DX Korea 2020

Между тем Hyundai Rotem представила свой беспилотный наземный автомобиль HR-Sherpa, предназначенный для поддержки пехотных войск.

Шестиколесный автомобиль может двигаться автономно или с помощью дистанционного управления для выполнения таких задач, как наблюдение, медицинская поддержка и обнаружение химических веществ. Его полезная нагрузка составляет 600 килограммов, а боевая масса — 1800 килограммов. Он оснащен безвоздушными шинами и питается от аккумулятора, время работы которого составляет шесть часов при движении со скоростью 5 км / ч.

Южнокорейские полицейские проходят мимо беспилотного наземного транспортного средства HR-Sherpa, демонстрирующегося в Пусане, Южная Корея, 24 ноября 2019 г. (Ан Ён-джун / AP)

Источник: Defensenews