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На оборонной выставке в Южной Корее представили современное оружие для защиты от дронов

Главная » Последние новости » Новости технологий » На оборонной выставке в Южной Корее представили современное оружие для защиты от дронов
 
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Беспилотные системы обороны и современное оружие для противодействия угрозам дронов доминировали на выставке вооружений, проходившей за пределами Сеула, Южная Корея, на этой неделе.

Во время проводимого раз в два года мероприятия DX Korea, которое проходило 18-20 ноября, местные оборонные компании продемонстрировали свои передовые технологии в области беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с дронами, информирует enovosty.com/news.

Hanwha Corporation, ведущий разработчик технологий управляемых ракет и дочерняя компания Hanwha Group, представила новое семейство систем лазерного оружия. Компания представила два типа противодронного лазерного оружия: первый — для установки на легкие тактические машины, а второй — лазерная зенитная пушка в контейнерной конфигурации. Последний тип оружия, обозначенный как Block I, может быть модифицирован в самоходную систему Block II, но технические характеристики не разглашаются.Корпорация Hanwha является партнером в проекте разработки лазерного оружия для борьбы с дронами, возглавляемом Государственным агентством оборонного развития.

«Лазерное зенитное оружие — это новая концепция вооружения для поражения небольших воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты и мультикоптер с лазерным источником света», — говорится в сообщении компании. «Опытные образцы вариантов лазерного оружия разрабатываются совместно с ADD».

На оборонной выставке в Южной Корее представили современное оружие для защиты от дронов

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Hanwha Corporation представила два типа лазерного оружия для борьбы с дронами на выставке DX Korea 2020

Компания также представила средства защиты от помех, которые могут быть установлены в тактические управляемые ракеты, а также на военные машины и военные корабли.

Hanwha Systems — также дочерняя компания Hanwha Group — продемонстрировала макет своего собственного летательного аппарата Butterfly, который разрабатывается совместно с американским стартапом воздушного такси Overair. В сотрудничестве с Overair компания Hanwha Systems планирует полностью разработать электрический автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой, или eVTOL, к 2040 году с прицелом на военные продажи.

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«Используя технологии, которые будут получены в результате разработки коммерческого eVTOL, мы будем настаивать на разработке военного варианта, способного выполнять несколько миссий, включая специальные операции, транспортировку и штурм», — говорится в сообщении компании.

На оборонной выставке в Южной Корее представили современное оружие для защиты от дронов

Hanwha Systems представила макет своего собственного летательного аппарата Butterfly на выставке DX Korea 2020

Между тем Hyundai Rotem представила свой беспилотный наземный автомобиль HR-Sherpa, предназначенный для поддержки пехотных войск.

Шестиколесный автомобиль может двигаться автономно или с помощью дистанционного управления для выполнения таких задач, как наблюдение, медицинская поддержка и обнаружение химических веществ. Его полезная нагрузка составляет 600 килограммов, а боевая масса — 1800 килограммов. Он оснащен безвоздушными шинами и питается от аккумулятора, время работы которого составляет шесть часов при движении со скоростью 5 км / ч.

На оборонной выставке в Южной Корее представили современное оружие для защиты от дронов

Южнокорейские полицейские проходят мимо беспилотного наземного транспортного средства HR-Sherpa, демонстрирующегося в Пусане, Южная Корея, 24 ноября 2019 г. (Ан Ён-джун / AP)

Источник: Defensenews


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