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Турция запустила собственную программу по подводным лодкам

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Турция запустила первую в стране программу по подводным лодкам, известную как MILDEN, турецкое сокращение от «национальной подводной лодки».

В соответствии с планом местные подрядчики по обороне будут проектировать, разрабатывать и производить подводные лодки класса R на отечественных верфях с использованием технологии, которую они разработали в рамках текущей программы подводных лодок., информирует enovosty.com/news.

Вице-адмирал Мехмет Сари, заместитель генерального директора департамента верфей Министерства обороны, сказал, что теперь для программы подводных лодок назначены специальные группы, а следующим этапом является планирование строительства.

Поставка первой субмарины ВМФ Турции ожидается к 2040 году.

Независимые от воздуха подводные лодки будут оснащены бесшумным ходом, передовыми тяжелыми торпедами и управляемыми ракетами. Несколько местных подрядчиков, от специалистов по электронике до производителей ракет, должны присоединиться к консорциуму, который будет строить подводные лодки. Суда будут построены на военно-морских верфях Гёльчук.

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«Эта программа будет копией немецкого контракта», — сказал Defense News военно-морской специалист в Анкаре.

В соответствии с контрактом 2011 года на сумму 2,5 млрд. евро, для военно-морского флота Турции будет построено шесть подводных лодок типа 214, причем некоторые из этих подсистем будут поставляться местными подрядчиками.

Турецкие специалисты по военной электронике из контролируемой правительством компании Aselsan, обеспечивают меры электронной поддержки и сенсорные системы для подводной программы. Специалисты по военному программному обеспечению из Havelsan, другой контролируемой государством компании, создадут интегрированный пакет командования и управления.

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Проект 214 основан на проекте 209 SSK, построенном немецкой фирмой Howaldtswerke-Deutsche Werft. Проект 214 включает конструктивные особенности немецкого кораблестроителя проекта 212. Турецкая субмарина водоизмещением 1700 тонн имеет восемь торпедных аппаратов, способных развертывать тяжелые торпеды, такие как Atlas Elektronik SeaHake, и имеет противокорабельные ракеты, такие как Harpoon и Exocet.

В 2017 году турецкие и немецкие военно-морские специалисты подписали письмо о намерении сотрудничать по контракту на строительство варианта дизель-электрической подводной лодки проекта 214 для ВМС Индонезии.


Автор: Оксана Ельченко
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