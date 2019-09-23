Китай разработал портативное звуковое оружие для контроля толпы
Китай разработал первую в мире портативную звуковую пушку для борьбы с беспорядками.
Об этом объявила Китайская академия наук, информирует enovosty.com/news.
Инструмент был создан совместно с военными и правоохранительными органами и предназначен для разгона толпы с помощью сфокусированных волн низкочастотного звука, говорится в сообщении в South China Morning Post (SCMP).
По сообщениям ученых, «биологический эффект» устройства — это крайний дискомфорт с вибрациями в барабанных перепонках, глазных яблоках, желудке, печени и мозге.
Некоторые исследования показали, что низкочастотный звук может вызвать головокружение, усталость, раздражение, головные боли и даже повышенное сердцебиение.
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Китай столкнулся с проблемой, как эффективно бороться с продолжающимися протестами за демократию в Гонконге, которые иногда становились жестокими и привели к остановке городского аэропорта.
Беспорядки в Гонконге
Профессор Се Сюцзюань, ведущий научный сотрудник проекта, рассказала китайским СМИ, что устройство питается от сосуда в форме трубки, содержащей инертный газ. При нагревании частицы газа вибрируют и издается глубокий монотонный звук.
Профессор Се Сюцзюань объясняет работу устройства правительственной научной комиссии
Тем не менее, профессор не стала раскрывать детали частоты устройства или его диапазона.
Прототип прошел полевые и сторонние испытания, а ученые завершили оценку его воздействия на организм.