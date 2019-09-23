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Китай разработал портативное звуковое оружие для контроля толпы

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Китай разработал первую в мире портативную звуковую пушку для борьбы с беспорядками.

Об этом объявила Китайская академия наук, информирует enovosty.com/news.

Инструмент был создан совместно с военными и правоохранительными органами и предназначен для разгона толпы с помощью сфокусированных волн низкочастотного звука, говорится в сообщении в South China Morning Post (SCMP).

По сообщениям ученых, «биологический эффект» устройства — это крайний дискомфорт с вибрациями в барабанных перепонках, глазных яблоках, желудке, печени и мозге.

Некоторые исследования показали, что низкочастотный звук может вызвать головокружение, усталость, раздражение, головные боли и даже повышенное сердцебиение.

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Китай столкнулся с проблемой, как эффективно бороться с продолжающимися протестами за демократию в Гонконге, которые иногда становились жестокими и привели к остановке городского аэропорта.

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Беспорядки в Гонконге

Профессор Се Сюцзюань, ведущий научный сотрудник проекта, рассказала китайским СМИ, что устройство питается от сосуда в форме трубки, содержащей инертный газ. При нагревании частицы газа вибрируют и издается глубокий монотонный звук.

Китай разработал портативное звуковое оружие для контроля толпы

Профессор Се Сюцзюань объясняет работу устройства правительственной научной комиссии

Тем не менее, профессор не стала раскрывать детали частоты устройства или его диапазона.

Прототип прошел полевые и сторонние испытания, а ученые завершили оценку его воздействия на организм.


Автор: Оксана Ельченко
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