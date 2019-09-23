Истребители F-35 следующего поколения прибыли в подразделение Национальной гвардии США (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Истребители F-35 следующего поколения прибыли в подразделение Национальной гвардии США (ФОТО) Истребители F-35 следующего поколения прибыли в подразделение Национальной гвардии США (ФОТО)

Закрыть Отправить

Первые два из ожидаемых 20 истребителей F-35 прибыли в четверг на базу Национальной гвардии Вермонта в Южном Берлингтоне, первое подразделение гвардии, принявшее истребитель следующего поколения.

Самолеты впервые пролетели над аэропортом в четверг днем, выполнив несколько кругов после трехчасового полета с завода в Форт-Уэрте, штат Техас, информирует enovosty.com/news.

Доставка осуществилась после многих лет работы и планирования, а также миссий на предыдущих самолетах гвардии, F-16, которые непрерывно летали в течение нескольких недель над Нью-Йорком после нападений 11 сентября и в боевых поездках в Ираке и в других местах на Ближнем Востоке.

«Доставка F-35 в Вермонт обеспечивает наше будущее на десятилетия, и наша страна нуждается в этом самолете», — сказал полковник Дэвид Смит, командующий 158-м истребительным крылом, новым домом для F-35, после прибытия самолетов.

Читайте: США только что одобрили продажу 32 истребителей F-35 в Польшу

Два истребителя F-35

Но для некоторых членов сообщества прибытие более шумных самолетов ознаменовало провал многолетних усилий, направленных на то, чтобы не дать ВВС доставить самолеты в аэропорт, который расположен среди жилых кварталов и промышленных комплексов в центре густонаселенного округа Вермонта.

Розанна Греко, бывший председатель городского совета Южного Берлингтона и полковник ВВС в отставке, заявила, что поддерживает базирование самолета в своем родном городе, пока не узнала, прочитав заявление ВВС о воздействии на окружающую среду, о том, насколько шумный F-35 и что она чувствует опасность появления новой, непроверенной системы оружия в пригородном аэропорту.

Представители Национальной гвардии рассматривают первые два истребителя F-35, которые прибыли в четверг, 19 сентября 2019 года, на базу Национальной гвардии Вермонт.

«Все, что мне нужно было сделать, это прочитать то, что ВВС сказали о воздействии, которое они будут иметь», — сказала Греко. «Доказательства были подавляющими, и это оказало бы очень негативное влияние на около 7000 человек, которые живут недалеко от аэропорта».

Воздушная национальная гвардия якобы понимает проблемы. Они изменили схемы движения, которые будут использовать самолеты, и проверили время взлета, чтобы свести к минимуму шум.

Военно-воздушные силы описывают F-35 как истребитель пятого поколения, сочетающий в себе технологию скрытности, скорость и маневренность. Различные модели строятся для ВВС, ВМФ и морской пехоты и продаются союзникам США по всему миру.

Это также самая дорогая система вооружений США за все время, общая стоимость которой оценивается в 1,5 триллиона долларов в течение ожидаемого полувекового срока действия программы. Модель самолета, которая будет базироваться в Берлингтоне, стоила около 94 миллионов долларов каждая.

Использование F-35, предназначенных для замены ряда стареющих моделей истребителей, показывает, что давно прошли дни, когда подразделения Национальной гвардии ВВС принимали самолеты с автоматическим выключением, в то время как новые самолеты предназначались исключительно для боевых частей ВВС.