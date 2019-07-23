Ученые разгадали тайну формирования Млечного Пути

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Астрономы посвятили новое исследование зарождению нашей галактики. Они пришли к выводу, что Млечный Путь сформировался из двух разных видов звезд.

Исследователи-астрономы из Канарского института астрофизики официально обнародовали статью, посвященную разгадке тайны появления Млечного Пути. Ученые установили, что наша родная галактика была сформирована из двух типов звезд. Между собой они объединились в результате масштабного столкновения, информирует enovosty.com/news.

На данный момент уже существовала теория о том, что Млечный Путь состоит из двух звездных наборов. Однако до сих пор не удавалось проследить хронологию их объединения.

Благодаря телескопу Gaia ученые смогли измерять яркость, размещение и расстояние почти миллиона звезд в галактике. Наблюдения охватили расстояние до 6,5 тыс. световых лет от Солнца.

В итоге специалисты Канарского института пришли к выводу, что два набора звезд, сформировавших Млечный Путь, были одинаково старыми. Также было установлено, что первоначальный Млечный Путь поглощал меньшую по размеру галактику. Последняя была в четыре раза легче. Само же объединение происходил приблизительно 10 млрд лет назад.

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