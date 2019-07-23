Ученые предлагают завезти триллионы тонн искусственного снега в Антарктиду

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Антарктида тает так быстро, что ученые предлагают использовать искусственный снег, чтобы замедлить процесс

Два ледника в Антарктиде тают с беспрецедентной скоростью. Если они растают глобальные уровни моря могут подняться более чем на 3 метра, затопив прибрежные города, такие как Нью-Йорк, Шанхай и Калькутта., информирует enovosty.com/news.

В новом исследовании ученые смоделировали эффект добавления искусственного снега в ледники, чтобы остановить таяние.

Антарктида теряет лед быстрее, чем когда-либо в истории человечества

Два ледника в западной части континента находятся на грани полного исчезновения. Если эти ледники — остров Пайн и Твэйтс — растают, это приведет к повышению уровня моря на 3,3 метра.

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Группа ученых предложила стратегию, которая могла бы остановить таяние ледников в Западной Антарктике.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые предлагают откачивать воду из океана, транспортировать ее по трубопроводам к тающей части ледников и превращать воду в искусственный снег при помощи снеговых пушек.

Ученые рассчитали, что это может стабилизировать ледники на какое-то время. Как минимум, потребуются 7,4 триллиона тонн искусственного снега в течении 10 лет.

Ледник Туэйтс в Западной Антарктиде. НАСА / OIB / Джереми Харбек

Да будет снег!

Ледники Туэйтс и Пайн-Айленд являются частью антарктического ледяного покрова, который покрывает не менее 20 000 квадратных миль суши ( площадь США и Мексики вместе взятых). Но когда температура океана увеличивается, более теплая вода у основания таких ледяных щитов заставляет их таять снизу.

Команда Андерса Левермана, соавтора исследования, подсчитала, что, чтобы остановить этот дестабилизирующий процесс таяния, нужно добавить 7,4 триллиона тонн снега в течение десятилетия.

Снеговая пушка покрывает склон искусственным снегом. Flickr/CLS Rob

Для этого необходимо откачать воду из океана у основания Антарктиды на высоту 2100 футов до поверхности ледников, затем провести опреснение, транспортировку и превращение в искусственный снег с помощью снеговых пушек.

Нестабильная Антарктика

Прошлый год был самым жарким за всю историю Мирового океана.

Ледяной покров Антарктики тает почти в шесть раз быстрее, чем 40 лет назад: в 1980-х годах Антарктида теряла 40 миллиардов тонн льда в год, но в последнее десятилетие эта цифра возрастала до 252 миллиардов тонн в год.

Тающие участки ледника Твэйтс способствуют повышению уровня моря на 4% во всем мире. Другое недавнее исследование показало, что ледник, вероятно, достигнет точки необратимого таяния, после чего потеряет весь свой лед в течение 150 лет.

Ледник Туэйтес в Антарктике тает снизу. НАСА

По словам Леверманна, очевидным недостатком предложения его команды по искусственному снегу является высокая стоимость проекта.

В исследовании авторы написали, что им понадобится 12 000 мощных ветряных турбин для питания только океанских насосов. И такие насосы стоят до 600 миллионов долларов каждый.

Вместе с ледяным покровом Гренландии, ледники Антарктиды составляют около 99% пресной воды на Земле, которая хранится в льдах, размером до трех километров. Но, из-за парникового эффекта, вода в мировом океане нагревается, заставляя ледники таять гораздо быстрее.