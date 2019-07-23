Microsoft инвестирует $1 млрд в компанию, созданную Илоном Маском

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Корпорация Microsoft выделила миллиард долларов для некоммерческой организации OpenAI, основателем которой является Илон Маск.

Microsoft инвестирует деньги в компанию OpenAI, специализирующую на разработках в области искусственного интеллекта . Отметим, что эта некоммерческая организация была создана миллиардером Илоном Маском, информирует enovosty.com/news.

Ожидается, что Microsoft и OpenAI наладят совместное создание новых технологий в ИИ-области. На данный момент уже планируется работа над компьютерной вычислительной технологией Azure AI. Инвестировав $1 млрд, Microsoft станет единственным облачным провайдером организации OpenAI.

Главная задача двух компаний – создать всеобъемлющий искусственный интеллект AGI (artificial general intelligence). Он, по словам специалистов, сможет с легкостью выполнять задания любой сложности. Разработчики планируют сделать его похожим на мозг человека. Ученые хотят, чтобы AGI имел полноценное мышление и осознавал свое «Я».

Справка. Илон Маск создал компанию OpenAI еще в 2015 году. Сделал он это вместе с Питером Тилем. Тогда они вложили в организацию миллиард долларов. В феврале текущего года Маск вышел из OpenAI из-за ее конфликта с Tesla. Журналисты считают, что компании не смогли поделить сотрудников.

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