Магнитные бури: в августе два дня будут тяжелыми

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Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН заявили, что в следующем месяце не стоит ожидать сильных магнитных бурь. Так что метеозависимым людям, нет причин для паники. Но, они подчеркивают, что 5 и 6 августа случится всего два метеудара.

Эксперты добавляют, что они не будут очень сильными и люди практически не почувствуют их. Таких будет единицы. Уровень шторма достигнут не будет, информирует enovosty.com/news.

Медики рекомендуют в эти дни придерживаться таких привил: утро начинать с легкой зарядки, потом контрастный душ, а затем минут 10 полежать и расслабится. Также они советуют не переедать, чтобы не было нагрузки на сердце, а также исключить из рациона питания жареное, острое, соленое.

5 и 6 августа откажитесь от спиртных напитков, замените их на чаи и свежевыжатые соки. Не перегружайте себя работой, больше отдыхайте. Запаситесь лекарствами, которые вам помогают, а если плохо себя чувствуете сразу звоните в скорую.